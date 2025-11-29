Dove vedere Milan-Lazio

La partita tra Milan e Lazio, valida per la 13^ giornata di campionato, si gioca sabato 29 novembre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani. A bordocampo Peppe Di Stefano e Matteo Petrucci. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con Saturday Night con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Milan e Lazio

La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. Tuttavia, solo uno degli ultimi 13 confronti tra le due formazioni in campionato è terminato in pareggio (2-2 nel match d'andata dello scorso torneo). La Lazio ha vinto l'ultima sfida contro il Milan in campionato (2-1 al Meazza lo scorso 2 marzo) e potrebbe ottenere due successi consecutivi contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e ottobre 2012. Dopo il successo fuori casa nel confronto più recente contro il Milan in campionato (2-1 il 2 marzo 2025, con gol di Zaccagni e Pedro per i biancocelesti), la Lazio potrebbe vincere due trasferte di fila contro i rossoneri per la prima volta in Serie A. Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica nella Serie A 2025/26 (16 in 6 match); i rossoneri invece occupano il 12° posto nelle sfide contro formazioni che attualmente sono nella seconda metà della classifica (9 puni in 6 gare, 1.5 di media). Viceversa, la Lazio è 12^ per media punti contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni (3 punti in 5 partite) ma è quarta nei confronti contro quelle nella seconda metà della classifica (15 punti in 7 match, al pari del Bologna). Il Milan ha registrato almeno sei clean sheet dopo 12 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (sei anche in quel caso); i rossoneri non mantengono la porta inviolata in sette delle prime 13 gare di un campionato dal 2006/07. Dopo il successo contro il Lecce nel match più recente, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Cagliari e Monza).