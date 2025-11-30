Dove vedere Atalanta-Fiorentina

La partita tra Atalanta e Fiorentina, valida per la 13^ giornata di campionato, si gioca domenica 30 novembre alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile; commento Riccardo Montolivo. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi. Dalle ore 15.30 alle 17.55 appuntamento con Sunday Football con Leo Di Bello in compagnia di Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Inoltre, dalle 20 spazio all' Anteprima di Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani (dalle 22.40 si aggiugono al tavolo del Club anche Marco Bucciantini, Alessandro Florenzi e Faouzi Ghoulam). Dalle 20.45 alle 22.35 spazio a Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara.

I numeri di Atalanta e Fiorentina

La Fiorentina ha vinto ben cinque delle ultime otto sfide contro l'Atalanta in Serie A (1N, 2P) dopo che era stata sconfitta in quattro delle cinque precedenti (1N). L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime sette gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1N, 2P), tra cui la più recente - 3-2 il 15 settembre 2024; l'Atalanta può trovare due successi interni consecutivi contro la Fiorentina nel torneo per la prima volta dal 2012. Atalanta e Fiorentina si affronteranno con meno di 15 punti in classifica a testa dopo la 12^ giornata di Serie A per la prima volta dal 12 gennaio 1987, quando le Dea vinse l'incontro per 2-0. L’Atalanta non ha trovato il successo per otto partite di fila in Serie A (5N, 3P) per la prima volta dal periodo tra il dicembre 2015 e il marzo 2016 (14 match); inoltre, dopo i ko contro Udinese, Sassuolo e Napoli, può perdere quattro gare consecutive nel torneo per la prima volta da gennaio 2016, con Edoardo Reja in panchina. Prima di questa stagione, la Fiorentina non aveva mai raccolto meno di sette punti nelle prime 12 giornate di Serie A: sei nel 2025/26, frutto di sei pareggi e sei sconfitte; quattro di questi pareggi sono arrivati in trasferta, record condiviso con il Pisa nel torneo in corso. L'Atalanta ha vinto appena tre delle 17 gare disputate nel 2025 in casa in Serie A, a fronte di nove pareggi e cinque sconfitte; in particolare, l'Atalanta è la squadra che ha pareggiato più incontri domestici nel periodo. Nella sua storia, non è mai accaduto che registrasse 10 segni X in match interni in un singolo anno solare. La Fiorentina ha pareggiato entrambe le gare di Serie A con Paolo Vanoli in panchina: solo tre allenatori nella storia della Fiorentina hanno iniziato la loro esperienza con questa squadra con tre pareggi consecutivi nella competizione: Oronzo Pugliese (5/5 per lui), Roberto Mancini e Palladino.