Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bologna-Cremonese, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Il Bologna ospita la Cremonese nel monday night della 13^ giornata di Serie A con l'obiettivo di allungare la striscia positiva: Italiano potrebbe confermare titolare Bernardeschi, con Orsolini inizialmente in panchina. L'altro dubbio è a sinistra, coi rientranti Cambiaghi (favorito) e Rowe che si giocano una maglia con Dominguez. Nella Cremonese dovrebbe esserci Bonazzoli in attacco con Vardy. Di seguito le probabili formazioni della sfida del Dall'Ara

Probabili formazioni
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
Terzino destro
pubblicità
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
pubblicità
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Centrocampista centrale
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Ala destra
pubblicità
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Ala sinistra
pubblicità
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante

Bologna (4-2-3-1), la probabile formazione

Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • Orsolini potrebbe partire dalla panchina, Bernardeschi (a segno in coppa) è favorito nel ballottaggio a destra
  • Dall'altra parte dovrebbe rientrare Cambiaghi, ma anche Rowe e Dominguez si giocano un posto
  • Assente l'affaticato Vitik
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore centrale di destra
pubblicità
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
Esterno destro
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
Mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Mezzala sinistra
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante
pubblicità
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
Attaccante

Cremonese (3-5-2), la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Un paio di dubbi per Nicola: a sinistra Pezzella è favorito su Floriani
  • Davanti chi al fianco dell'intoccabile Vardy? Bonazzoli è in vantaggio su Vazquez 

Serie A: Altre Notizie

Lautaro: "Critiche? Lasciamo parlare la gente"

inter

Doppietta decisiva per Lautaro nella vittoria dell'Inter a Pisa. L'attaccante ha parlato su Dazn...

Chivu: "Con Lautaro ci abbracciamo ogni mattina"

inter

L'allenatore ha commentato la vittoria di Pisa: "Abbiamo giocato una gara di organizzazione,...

Dove vedere Roma-Napoli

guida tv

La partita tra Roma e Napoli della 13^ giornata di Serie A si gioca domenica 30 novembre alle...

"Per favore firma": l'appello di Gabbia a Maignan

sui social

Dopo la vittoria del Milan contro la Lazio,  arrivata anche grazie a una super parata del...

Dove vedere Atalanta-Fiorentina

guida tv

La partita Atalanta-Fiorentina della 13^ giornata di Serie A, si gioca domenica 30 novembre alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE