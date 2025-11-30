Il Bologna ospita la Cremonese nel monday night della 13^ giornata di Serie A con l'obiettivo di allungare la striscia positiva: Italiano potrebbe confermare titolare Bernardeschi, con Orsolini inizialmente in panchina. L'altro dubbio è a sinistra, coi rientranti Cambiaghi (favorito) e Rowe che si giocano una maglia con Dominguez. Nella Cremonese dovrebbe esserci Bonazzoli in attacco con Vardy. Di seguito le probabili formazioni della sfida del Dall'Ara
Bologna (4-2-3-1), la probabile formazione
Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Orsolini potrebbe partire dalla panchina, Bernardeschi (a segno in coppa) è favorito nel ballottaggio a destra
- Dall'altra parte dovrebbe rientrare Cambiaghi, ma anche Rowe e Dominguez si giocano un posto
- Assente l'affaticato Vitik
Cremonese (3-5-2), la probabile formazione
Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Un paio di dubbi per Nicola: a sinistra Pezzella è favorito su Floriani
- Davanti chi al fianco dell'intoccabile Vardy? Bonazzoli è in vantaggio su Vazquez