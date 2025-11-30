Dove vedere Lecce-Torino

La partita Lecce-Torino, valida per la 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 30 novembre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Torino

Il Lecce è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime due gare di Serie A contro il Torino (1V, 1N), dopo una striscia di quattro sconfitte consecutive senza segnare; la formazione pugliese può giocare tre partite di fila senza perdere contro questa avversaria per la prima volta dal 2020 (2V, 1N). Il Torino ha subito solo una rete nelle ultime sei sfide contro il Lecce in campionato, tenendo la porta inviolata in cinque occasioni; nessuna squadra ha registrato più clean sheet contro i pugliesi nello stesso periodo in Serie A (dal 2022/23 in avanti) - cinque anche per Inter e Napoli. Il Lecce ha perso solo tre delle 11 sfide casalinghe contro il Torino in Serie A (4V, 4N) - il 27%. Solo contro Fiorentina (24%) e Cagliari (25%) ha una percentuale di sconfitte più bassa tra le avversarie sfidate in almeno 10 occasioni in casa. Dopo aver perso due delle prime tre trasferte di questo campionato (1V), il Torino ha pareggiato tutte le tre successive, le ultime due con il punteggio di 0-0; l'ultima volta che i granata hanno registrato più pareggi esterni consecutivi in Serie A risale a dicembre 2018, con Mazzarri in panchina (quattro, e anche in quella striscia due terminarono a reti inviolate). Il Lecce è la squadra che ha raccolto meno punti in casa in Serie A nel 2025 considerando quelle presenti in entrambi i tornei: appena nove. Inoltre, nel periodo, sono 11 le partite interne chiuse dai pugliesi senza segnare (incluse tutte le tre più recenti), almeno tre più di ogni altra formazione nei cinque grandi campionati europei in questo anno solare.