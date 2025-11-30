Dove vedere Pisa-Inter

La partita Pisa-Inter, valida per la 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 30 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Pisa e Inter

L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1-0, con una rete di Nicola Berti), dopo che aveva ottenuto solo tre successi considerando le prime nove sfide contro questa avversaria (3N, 3P).

Dopo aver registrato due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque partite interne contro l'Inter in Serie A, il Pisa ha perso le due più recenti; tuttavia, tra le formazioni affrontate almeno cinque volte in casa nel torneo, solo contro il Torino (14%) i toscani hanno una percentuale di sconfitte più bassa rispetto a quella registrata contro i lombardi (29%, come contro il Napoli). L'Inter ha vinto ben otto delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie neopromosse, inclusi due successi nel 2025/26 contro Sassuolo e Cremonese; fa eccezione nel periodo solo un pareggio per 2-2 contro il Parma, lo scorso 5 aprile. Il Pisa è imbattuto da sei match in Serie A (1V, 5N) e solo in un'occasione ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione: otto, tra dicembre 1985 e febbraio 1986, con Vincenzo Guerini allenatore. Nessuna squadra ha subito meno gol dell'Inter contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A: appena due (come la Cremonese), su 13 centri subiti dai nerazzurri complessivamente nel torneo in corso. Prima del Pisa, l'unica squadra neopromossa che aveva pareggiato almeno sette delle prime 12 gare in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria era stata l'Atalanta, nel 2004/05. L'Inter ha perso quattro delle prime 12 gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23 (8V anche in quell'occasione), torneo che chiuse in terza posizione; in quell'occasione i nerazzurri furono sconfitti anche nel 13° incontro, contro la Juventus.