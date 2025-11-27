35' - Giallo per Acerbi, fallo tattico a interrompere la ripartenza avversaria
Pisa-Inter 0-0, il risultato in diretta
Il Pisa ospita l'Inter per la tredicesima giornata di Serie A. Partita divertente e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Due le grandi occasioni fin qui: una dei padroni di casa con Piccinini, l'altra degli ospiti con Lautaro.
41' - Cross dalla sinistra di Angori, Piccinini arriva sul secondo palo ma non riesce a tenere in campo il pallone
33' - Colpo di testa di Lautaro, che riesce ad anticipare Caracciolo ma il pallone termina alto sopra la traversa
30' - Ci prova Thuram con un tiro a giro da fuori area: il pallone prende l'effetto sperato ma non centra lo specchio della porta
29' - Grande occasione per Piccinini! Sponda di testa di Touré per l'inserimento del centrocampista, che controlla e calcia di controbalzo. Pallone che termina di poco fuori
27' - Spizzata di testa di Lautaro su calcio di punizione di Calhanoglu, pallone che termina a centimetri dal palo alla destra di Scuffet
26' - Primo giallo del match: ammonito Caracciolo per un fallo su Thuram
24' - Occasione per Acerbi sugli sviluppi di un calcio di punizione: il difensore stacca di testa e non inquadra lo specchio. In ogni caso sarebbe stato fuorigioco
21' - Chance Pisa: recupero palla alto dei padroni di casa e servizio per Nzola. L'attaccante, ben posizionato in area di rigore però non riesce a controllare. Poi Sommer è bravo ad anticipare in presa bassa Piccinini
17' - Fallo di Bastoni su Touré: i giocatori del Pisa chiedono un giallo che non arriva
13' - Azione personale di Meister: l'attaccante parte dalla corsia di sinistra, si accentra e prova il tiro a giro. Pallone che finisce sul fondo.
11' - Ripartenza veloce del Pisa e cross di Nzola dalla sinistra, Sommer è costretto a smanacciare
10' - Punizione centrale di Dimarco, Scuffet blocca senza particolari problemi
9' - Percussione per vie centrali di Barella che viene steso e guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area. Mattonella perfetta per il mancino di Dimarco
8' - Touré arriva sul fondo e crossa dalla destra, pallone allontanato dalla difesa di Chivu. Avvio di partita molto piacevole
7' - Ci prova Calhanoglu dalla distanza, tiro che termina direttamente sul fondo
4' - Prima discesa per Dimarco dalla sinistra, ma il suo cross viene agevolmente messo fuori dalla difesa di casa
2' - Occasione Pisa! Filtrante di Touré per Nzola, che prova a calciare me viene disturbato da Akanji nel momento del tiro. Pallone sul fondo
1' - Subito aggressivo il Pisa: cross di Piccinini dalla destra, pallone messo fuori da Bastoni
Pisa-Inter, si parte!
Calcio d'inizio alla Cetilar Arena!
Squadre in campo, suona l'inno della Serie A: tra poco si parte!
Così tra pochissimo in campo...
PISA (3‑5-2): Scuffet; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Marin, Aebischer, Angori; Meister, Nzola. All. Gilardino
- A disposizione: Nicolas, Vukovic, Leris, Hojholt, Tramoni, Buffon, Coppola, Moreo, Calabresi, Bettazzi, Maucci, Bonfanti, Lorran.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
- A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Zielinski, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Cocchi, Maye, Esposito.
I risultati della 13^ giornata fin qui
- Como-Sassuolo 2-0
- Genoa-Verona 2-1
- Parma-Udinese 0-2
- Juventus-Cagliari 2-1
- Milan-Lazio 1-0
- Lecce-Torino 2-1
Mercoledì sera c'è la Coppa Italia per l'Inter
La squadra di Chivu mercoledì sera sarà impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia: fischio d'inizio alle 21 a San Siro.
Lautaro Martínez, a quota 249 presenze in Serie A, non ha segnato neanche una rete nelle sue ultime quattro presenze in campionato contro avversarie presenti nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata, dopo che aveva totalizzato ben 11 centri nelle precedenti 12 sfide contro queste avversarie. L'argentino è il giocatore che ha tentato più conclusioni nel corso della prima mezzora di gioco nel torneo in corso: 18.
Gilardino: "Vogliamo fare una partita da Pisa"
"Sappiamo che oggi è una partita molto insidiosa contro una grande squadra ma vogliamo fare una partita da Pisa", ha commentato Gilardino prima del fischio d'inizio su Dazn. "Incontriamo una squadra con grandissima qualità e fisicità, dovremo essere molto ordinati, equilibrati, attenti e cercare di ripartire quando ce lo concederanno".
M'Bala Nzola ha realizzato tre gol in 12 match in questo campionato (tutti in trasferta), eguagliando il numero di reti della sua precedente stagione in Serie A (tre in 33 gare con la Fiorentina nel 2023/24). Dopo il gol contro il Sassuolo, il classe ’96 potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023.
Le designazioni: arbitra Guida
- Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata
- Assistenti: Bercigli e Cavallina
- IV Uomo: Perenzoni
- VAR: Paterna
- AVAR: La Penna
Chivu: "Siamo sereni. Lautaro? Si parla troppo di lui, critiche ingiuste"
Le parole dell'allenatore dell'Inter prima del match: "Siamo sereni perché sappiamo che in questo mondo quando si vince ci si esalta troppo e quando si perde iniziano le critiche, siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo aggiungere qualcosa che nelle ultime due partite è mancato - ha dichiarato su Dazn -. Pretendo atteggiamento giusto, che capiscano le insidie di questa partita. Sappiamo che non sarà facile, dobbiamo aggiungere qualcosa che ci è mancato nelle ultime partite ma senza perdere la nostra identità. Si parla troppo di Lautaro, che è considerato uno dei migliori attaccanti al mondo: non è giusto per nessuno criticarlo. C'è da dire che prima del derby ha avuto 2 giorni la febbre, si è portato dietro questa indisponibilità, ha stretto i denti e ha voluto esserci. Mi prendo io la responsabilità che non ho voluto dirlo, ma per noi è fondamentale"
Si affrontano in questa gara la formazione che ha tentato più conclusioni (l'Inter, 219) e quella che ne ha subite di più (il Pisa, 196) in questa Serie A; inoltre, la squadra lombarda è anche quella che ha concesso meno tiri agli avversari (107), mentre quella toscana ha centrato lo specchio della porta meno volte rispetto a ogni altra (30).
L'Inter ha perso quattro delle prime 12 gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2022/23 (8V anche in quell'occasione), torneo che chiuse in terza posizione; in quell'occasione i nerazzurri furono sconfitti anche nel 13° incontro, contro la Juventus.
Attacco febbrile per Semper, in porta gioca Scuffet
Gilardino è stato costretto a cambiare tra i pali: contro l'Inter in porta c'è Scuffet, con Semper che ha dato forfait a causa di un attacco influenzale.
Prima del Pisa, l'unica squadra neopromossa che aveva pareggiato almeno sette delle prime 12 gare in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria era stata l'Atalanta, nel 2004/05; per risalire all'ultima formazione proveniente dalla B con più pareggi nelle prime 13 giornate bisogna arrivare fino al 1988/89: la Lazio di Giuseppe Materazzi in quell'occasione (otto).
Nessuna squadra ha subito meno gol dell'Inter contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A: appena due (come la Cremonese), su 13 centri subiti dai nerazzurri complessivamente nel torneo in corso.
Il Pisa è imbattuto da sei match in Serie A (1 vittoria, 5 pareggi) e solo in un'occasione ha registrato una striscia più lunga senza sconfitte nella competizione: otto, tra dicembre 1985 e febbraio 1986, con Vincenzo Guerini allenatore.
Il programma odierno: ancora 3 gare da giocare più il posticipo del lunedì
L'Inter ha vinto ben otto delle ultime nove gare di Serie A contro avversarie neopromosse, inclusi due successi nel 2025/26 contro Sassuolo e Cremonese; fa eccezione nel periodo solo un pareggio per 2-2 contro il Parma, lo scorso 5 aprile.
Dopo aver registrato due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque partite interne contro l'Inter in Serie A, il Pisa ha perso le due più recenti; tuttavia, tra le formazioni affrontate almeno cinque volte in casa nel torneo, solo contro il Torino (14%) i toscani hanno una percentuale di sconfitte più bassa rispetto a quella registrata contro i lombardi (29%, come contro il Napoli).
Uno sguardo nello spogliatoio dell'Inter
L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1-0, con una rete di Nicola Berti), dopo che aveva ottenuto solo tre successi considerando le prime nove sfide contro questa avversaria (3 pareggi, 3 sconfitte).
Pisa-Inter, fischio d'inizio alle 15
Il Pisa di Gilardino ospita l'Inter di Chivu nella tredicesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 15