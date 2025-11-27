Le parole dell'allenatore dell'Inter prima del match: "Siamo sereni perché sappiamo che in questo mondo quando si vince ci si esalta troppo e quando si perde iniziano le critiche, siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo aggiungere qualcosa che nelle ultime due partite è mancato - ha dichiarato su Dazn -. Pretendo atteggiamento giusto, che capiscano le insidie di questa partita. Sappiamo che non sarà facile, dobbiamo aggiungere qualcosa che ci è mancato nelle ultime partite ma senza perdere la nostra identità. Si parla troppo di Lautaro, che è considerato uno dei migliori attaccanti al mondo: non è giusto per nessuno criticarlo. C'è da dire che prima del derby ha avuto 2 giorni la febbre, si è portato dietro questa indisponibilità, ha stretto i denti e ha voluto esserci. Mi prendo io la responsabilità che non ho voluto dirlo, ma per noi è fondamentale"