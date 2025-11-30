Dove vedere Roma-Napoli

La partita Roma-Napoli, valida per la 13^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 30 novembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Napoli

Il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (6V, 4N); fa eccezione nel periodo un 2-0 a favore dei giallorossi datato 23 dicembre 2023 deciso dalle reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, con Mourinho in panchina. La Roma ha vinto solo due delle ultime nove gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (2N, 5P), anche se è rimasta imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N); l'ultima volta che ha disputato più incontri interni consecutivi senza perdere contro questa avversaria risale al 2016 (5: 4V, 1N). Roma e Napoli si affrontano con almeno 25 punti in classifica a testa prima della 15^ giornata di Serie A per la prima volta nella loro storia nella competizione; al massimo le due formazioni si erano incrociate con così tanti punti ciascuna al 16° turno di campionato nel 2015/16, in un incontro concluso 0-0. La Roma occupa il primo posto in solitaria in Serie A per la prima volta dopo oltre 10 anni, ovvero dalla 10^ giornata del 2015/16 con Rudi Garcia (occasione in cui tra le inseguitrici a due punti di distanza c'era anche il Napoli); inoltre, i giallorossi possono andare in doppia cifra di vittorie dopo 13 gare stagionali per la prima volta dal dal 2017/18. Il Napoli ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V) dopo che aveva trovato quattro successi nelle cinque precedenti a cavallo tra questa e la scorsa stagione (1N); inoltre, i partenopei non segnano fuori casa su azione dallo scorso settembre, con Rasmus Højlund contro la Fiorentina. La Roma ha subito appena sei gol in questo campionato e solo due volte negli ultimi 50 anni ne ha incassati al massimo lo stesso numero dopo 12 gare stagionali in Serie A (quattro nel 2003/04 e tre nel 2013/14). Dal punto di vista offensivo, invece, è solo la seconda volta che una squadra ottiene almeno 27 punti con meno di 16 gol segnati (15) a questo punto della competizione nell'era dei tre punti a vittoria, dopo l'Inter 2015/16.