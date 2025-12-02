La svolta per la Fiorentina è a un passo. Nonostante le zero vittorie e soli sei punti nelle prime 13 giornate, Alessandro Ferrari resta positivo per il futuro della squadra e lo conferma ai microfoni di Sky Sport. Il direttore generale del club è intervenuto in occasione della serata dedicata ai ragazzi non vedenti di Quarto Tempo: "Ci sono state delle situazioni che hanno bisogno di unità – ha detto il Dg viola -, La cosa bellissima è successa a Bergamo dopo la sconfitta : Dzeko con tutta la squadra sotto la curva, a trovare il modo di capirsi e remare tutti dalla stessa parte. Domenica può essere nato qualcosa di importante. Nello spogliatoio non ho visto facce impaurite, ma arrabbiate . Ho visto qualche lacrima di rabbia, di voglia di riuscire a fare quello che siamo in grado di fare".

"Dobbiamo essere consapevoli del momento e restare uniti"

"Il mister si è calato subito nella parte, è a un passo dall’avere la chiave di lettura di giocate, di giocatori e di testa - ha spiegato Ferrari -. Tutto parte da lì. L’ambiente giustamente pretende situazioni diverse, noi abbiamo fatto un lavoro e nessuno pensava di arrivare a questa situazione qui. Ci siamo, dobbiamo esserne consapevoli e restare uniti. Oltre all’aspetto tecnico e fisico, il mister sta lavorando anche su questo e ha il supporto di tutti noi. Veniamo da una stagione dove De Gea, Gosens, Kean, Dodo hanno fatto la differenza insieme a tutti gli altri, a cominciare dal capitano Ranieri e ai giovani che sono ora in gruppo. La realtà dei fatti è che dobbiamo ritrovare l’intesa e riuscire a fare quello che siamo in grado di fare. Vanoli sta lavorando su questo ma siamo davvero a un passo”.