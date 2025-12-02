Fiorentina, Ferrari: "Dobbiamo ritrovare l'intesa, ma siamo davvero a un passo"fiorentina
Le parole a Sky Sport del Dg viola: "Bellissimo il confronto squadra-tifosi dopo la sconfitta, può essere nato qualcosa di importante - ha spiegato -. Negli spogliatoi non ho viste facce impaurite, ma arrabbiate. Dobbiamo ritrovare l'intesa, ma il mister ci sta lavorando ed è a un passo dal trovare la chiave di lettura"
La svolta per la Fiorentina è a un passo. Nonostante le zero vittorie e soli sei punti nelle prime 13 giornate, Alessandro Ferrari resta positivo per il futuro della squadra e lo conferma ai microfoni di Sky Sport. Il direttore generale del club è intervenuto in occasione della serata dedicata ai ragazzi non vedenti di Quarto Tempo: "Ci sono state delle situazioni che hanno bisogno di unità – ha detto il Dg viola -, La cosa bellissima è successa a Bergamo dopo la sconfitta: Dzeko con tutta la squadra sotto la curva, a trovare il modo di capirsi e remare tutti dalla stessa parte. Domenica può essere nato qualcosa di importante. Nello spogliatoio non ho visto facce impaurite, ma arrabbiate. Ho visto qualche lacrima di rabbia, di voglia di riuscire a fare quello che siamo in grado di fare".
"Dobbiamo essere consapevoli del momento e restare uniti"
"Il mister si è calato subito nella parte, è a un passo dall’avere la chiave di lettura di giocate, di giocatori e di testa - ha spiegato Ferrari -. Tutto parte da lì. L’ambiente giustamente pretende situazioni diverse, noi abbiamo fatto un lavoro e nessuno pensava di arrivare a questa situazione qui. Ci siamo, dobbiamo esserne consapevoli e restare uniti. Oltre all’aspetto tecnico e fisico, il mister sta lavorando anche su questo e ha il supporto di tutti noi. Veniamo da una stagione dove De Gea, Gosens, Kean, Dodo hanno fatto la differenza insieme a tutti gli altri, a cominciare dal capitano Ranieri e ai giovani che sono ora in gruppo. La realtà dei fatti è che dobbiamo ritrovare l’intesa e riuscire a fare quello che siamo in grado di fare. Vanoli sta lavorando su questo ma siamo davvero a un passo”.