Juventus, Gatti è al J Medical per gli esami

Dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro l'Udinese, Federico Gatti è arrivato al J Medical in stampelle per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Nello specifico, al 56' del match, mentre stava arretrando si è toccato il ginocchio ed è stato poi sostituito. Secondo le prime valutazioni, si tratterebbe di una distorsione al ginocchio destro, ma in mattinata sarà sottoposto agli esami strumentali che potranno dire di più sulle sue condizioni

L'INFORTUNIO DI GATTI