Probabili formazioni di Cremonese-Lecce

Serie A

Appuntamento domenica alle 12.30 allo Zini, dove Nicola va verso la conferma dell'undici che ha battuto il Bologna. Davanti c'è ancora la coppia Bonazzoli-Vardy, a centrocampo Bondo e Barbieri restano favoriti su Grassi e Zerbin. Qualche novità per Di Francesco dopo la vittoria col Torino: riecco Sottil e Tete Morente dall'inizio sulle fasce, Stulic preferito ancora a Camarda. Intoccabile Berisha sulla trequarti

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 14^ GIORNATA

Probabili formazioni
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore di destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore di sinistra
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
esterno destro
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
mezzala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante

La probabile formazione

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • Fiducia all'undici iniziale che ha vinto lunedì al Dall'Ara a partire dalla coppia d'attacco: riecco Bonazzoli e Vardy.
  • Gli unici ballottaggi potrebbero essere in mezzo: Bondo resta in vantaggio su Grassi così come Barbieri su Zerbin.
  • Non si cambia in difesa con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
ala destra
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
trequartista
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
ala sinistra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante

La probabile formazione

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Berisha, Sottil; Stulic. All. Di Francesco

  • Qualche ritocco offensivo tra i giallorossi dopo la vittoria contro il Torino. Non è il caso di Stulic, che dovrebbe essere preferito nuovamente a Camarda.
  • Si rivedono invece sulle fasce Tete Morente e Sottil al posto di Banda e Pierotti. Intoccabile Berisha sulla trequarti.
  • Solo conferme invece tra centrocampo e difesa

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Inter-Como

guida tv

La partita tra Inter e Como della 14^ giornata di Serie A si gioca sabato 6 dicembre alle 18 e...

Gasperini: "Wesley out, Dybala da valutare"

roma

L'allenatore giallorosso ha introdotto la sfida all'Unipol Domus: "Non è stata una settimana...

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina

guida tv

La partita tra Sassuolo e Fiorentina della 14^ giornata di Serie A si gioca sabato 6 dicembre...

Il calendario della 14^ giornata di Serie A

guida tv

Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre la quattordicesima giornata di Serie A su Sky e in streaming su...

Fabregas: "L'Inter? Domanda che fa male. Oggi..."

serie a

Non sarà una partita come le altre per Cesc Fabregas. L'allenatore ha parlato in conferenza...
