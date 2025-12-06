Appuntamento domenica alle 12.30 allo Zini, dove Nicola va verso la conferma dell'undici che ha battuto il Bologna. Davanti c'è ancora la coppia Bonazzoli-Vardy, a centrocampo Bondo e Barbieri restano favoriti su Grassi e Zerbin. Qualche novità per Di Francesco dopo la vittoria col Torino: riecco Sottil e Tete Morente dall'inizio sulle fasce, Stulic preferito ancora a Camarda. Intoccabile Berisha sulla trequarti
La probabile formazione
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
- Fiducia all'undici iniziale che ha vinto lunedì al Dall'Ara a partire dalla coppia d'attacco: riecco Bonazzoli e Vardy.
- Gli unici ballottaggi potrebbero essere in mezzo: Bondo resta in vantaggio su Grassi così come Barbieri su Zerbin.
- Non si cambia in difesa con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti
La probabile formazione
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Berisha, Sottil; Stulic. All. Di Francesco
- Qualche ritocco offensivo tra i giallorossi dopo la vittoria contro il Torino. Non è il caso di Stulic, che dovrebbe essere preferito nuovamente a Camarda.
- Si rivedono invece sulle fasce Tete Morente e Sottil al posto di Banda e Pierotti. Intoccabile Berisha sulla trequarti.
- Solo conferme invece tra centrocampo e difesa