Appuntamento domenica alle 12.30 allo Zini, dove Nicola va verso la conferma dell'undici che ha battuto il Bologna. Davanti c'è ancora la coppia Bonazzoli-Vardy, a centrocampo Bondo e Barbieri restano favoriti su Grassi e Zerbin. Qualche novità per Di Francesco dopo la vittoria col Torino: riecco Sottil e Tete Morente dall'inizio sulle fasce, Stulic preferito ancora a Camarda. Intoccabile Berisha sulla trequarti

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 14^ GIORNATA