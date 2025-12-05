Introduzione

Tra testa e coda della classifica sono in programma sfide davverp succulente in questa giorata quasi equamente divisa, in termini di partite, tra sabato, domenica e lunedì. Si riparte con Napoli e Milan a guardare tutte dall'alto verso il basso. Entrambe sono impegnate contro le torinesi. Dobbiamo però analizzare per bene la situazione di campo: chi gioca? chi è in ballottaggio e soprattutto hi rischia il posto?



Per dirimere ogni dubbio, per cercare di fare chiarezza sulle possibili formazioni, non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Molte squadre impegnate in Coppa Italia hanno avuto un giorno di riposo. Nel mentre i nostri inviati avevano già le antenne pronte per dare il maggior numero di informazioni a tifosi e fantallenatori. Ecco quindi quel che arriva dai 20 ritiri di Serie A in tema probabili formazioni della 14^ giornata