Grande attesa per il big match della 14^ giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. Antonio Conte ha gli uomini contatissimi a centrocampo e punta forte su Neres, l'uomo che ha cambiato i campioni d'Italia in carica con 5 partecipazioni al gol nelle ultime sei partite. Spalletti (senza Vlahovic e Gatti) riporta Koopmeiners dietro ma ha ancora due dubbi: Miretti o Thuram in mezzo e in avanti David o Openda? I primi per ora entrambi favoriti