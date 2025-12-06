Offerte Sky
Napoli-Juventus: le probabili formazioni del big match di Serie A

Serie A

Grande attesa per il big match della 14^ giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. Antonio Conte ha gli uomini contatissimi a centrocampo e punta forte su Neres, l'uomo che ha cambiato i campioni d'Italia in carica con 5 partecipazioni al gol nelle ultime sei partite. Spalletti (senza Vlahovic e Gatti) riporta Koopmeiners dietro ma ha ancora due dubbi: Miretti o Thuram in mezzo e in avanti David o Openda? I primi per ora entrambi favoriti

Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
NAPOLI (3-4-3) la probabile formazione

Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres Campos, Højlund, Lang. All. Antonio Conte

  • Uomini contati per Conte a centrocampo che sceglie il 3-4-3 con Elmas che sembra aver vinto il ballottaggio con Vergara
  • In attacco confermatissimo Neres (cinque le sue partecipazioni ai gol nelle ultime sei partite), accanto a Hojlund e Lang
Juventus
Juventus
Juventus
Juventus
Juventus
Juventus
Juventus
Juventus
Juventus
Juventus
Juventus
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Fernandes da Conceição, Yildiz, David. All. Luciano Spalletti

  • Luciano Spalletti torna a Napoli da ex e sfida per la prima volta in carriera in partite ufficiali Antonio Conte e sceglie l'anomalia della trasferta 'lampo'
  • Dopo aver registrato gli infortuni di Gatti e di Vlahovic, sceglie Koopmeiners come difensore centrale di sinistra accanto a Kalulu e Kelly
  • A centrocampo dubbio Miretti o Thuram con il primo favorito 
  • In attacco invece David parte in pole su Openda 

