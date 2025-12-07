Dove vedere Cagliari-Roma

La partita Cagliari-Roma, valida per la 14^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 7 dicembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Roma

La Roma ha perso solo una delle ultime 20 sfide contro il Cagliari in Serie A (14V, 5N) - l’unico successo sardo del parziale risale al 25 aprile 2021 (3-2 all’Unipol Domus con Semplici allenatore). La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (101), tuttavia solo contro l’Inter (157) i rossoblù hanno subito più gol che contro i giallorossi (140) nel massimo campionato. La Roma ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Cagliari in Serie A; solo tra gennaio 1983 e febbraio 1992 i giallorossi hanno registrato più clean sheet consecutivi contro i sardi nel torneo (cinque di fila in quel caso). Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime nove partite giocate in Serie A (4N, 5P) e l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di sfide senza successi nel torneo con un singolo allenatore risale al periodo tra ottobre e dicembre 2021 (11 in quel caso, sotto la guida tecnica di Mazzarri). Dopo il 3-3 interno contro il Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2024: in quel caso, una delle due sfide fu proprio contro la Roma (0-0), mentre l'altra fu contro il Como (1-1). La Roma (-1) si trova con al massimo un punto di distanza dalla vetta del campionato dopo almeno 13 gare giocate da inizio stagione in Serie A per la prima volta dal termine della 17ª giornata del 2014/15 (-1 anche in quell'occasione). Inoltre, con un successo i giallorossi (27 al momento) potrebbero toccare quota 30 punti dopo le prime 14 partite stagionali in campionato per la prima volta dal 2017/18 (34 in quel caso). Dopo lo 0-1 interno contro il Napoli, la Roma potrebbe incassare due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso).