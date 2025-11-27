50ª presenza ufficiale per Sebastiano Luperto con la maglia del Cagliari: dal suo esordio in rossoblù (2024/25), solamente Michel Adopo (55) e Gabriele Zappa (54) hanno disputato più gare di lui tra tutte le competizioni con i sardi.
Cagliari-Roma, il risultato LIVE
Nella Roma Gasp sceglie Baldanzi al centro dell'attacco, insieme a Soulé e Pellegrini. Koné è un po' acciaccato ma parte comunque dal 1'. Sulla sinistra titolare Tsimikas (Wesley è out dai convocati). Nel Cagliari forfait per Mina, Borrelli-Esposito la coppia in attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
24' - E' un bel Cagliari. Folorunsho pescato bene in area su cross dalla destra, ma il suo colpo di testa è debole e centrale. Svilar ringrazia.
23' - Ci prova il Cagliari con una punizione di Esposito defilato sulla destra: barriera.
20' - Gasp non sembra molto soddisfatto della sua Roma in questo avvio. Fin qui pochissimi pericoli per i giallorossi e un solo tiro (quello murato di Baldanzi al 10').
10' - Si fa vedere anche la Roma: Baldanzi lavora palla sul centro destra dell'area e prova il mancino a giro. Murato.
Ndicka salva la Roma!
7' - Ancora Cagliari! Su un lungo rilancio del portiere rossoblù, Ndicka scivola e favorisce la corsa di Borrelli verso la porta, innescato da una pizzata di testa. Proprio lo stesso Ndicka è prodigioso nel recupero in velocità e chiude l'attaccante del Cagliari in corner.
6' - Potenziale palla gol per il Cagliari. Folorunsho innesca con un bel tocco d'esterno Obert sulla sinistra dell'area, dunque cross basso e arretrato per Adopo che può calciare con libertà dal dischetto. Il centrocampista del Cagliari, però, è troppo lento sul controllo e viene chiuso prima del tiro.
3' - Cagliari insidioso: tiro-cross su punizione dalla tre quarti di destra di Esposito. Svilar è un po' indeciso: alla fine la palla sfila sul fondo senza che nessuno la tocchi.
Tommaso Baldanzi disputa due presenze di fila da titolare in Serie A solo per la seconda volta con la maglia della Roma, la prima volta dall'aprile 2024: contro Lecce e Udinese in quel caso.
Ripassiamo le ufficiali: Gasp con Baldanzi in attacco, Koné stringe i denti e c'è. Pisacane è senza Mina e conferma Borrelli-Esposito davanti
• CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito. All. Pisacane
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini
Squadre in campo! Cagliari in rossoblù, Roma in bianco.
Dentro lo spogliatoio ospite: Roma oggi in terza maglia bianca con dettagli verdi
Zufferli sarà l'arbitro di oggi
- Assistenti: Tegoni-Fontemurato
- IV uomo: Di Marco
- Var: Guida
- AVar: Pezzuto
La Roma punta ad agganciare l'Inter in vetta, in attesa di Napoli e Milan…
Vittoria della Cremonese: Lecce ko 2-0
Dopo il successo contro il Bologna, la Cremonese vince ancora e continua a stupire. Contro il Lecce la vittoria matura nella ripresa: Bonazzoli su rigore sblocca dopo 53', al 78' raddoppia Sanabria. Per il Lecce sfuma l'occasione di agganciare l'Atalanta in classifica.
Cagliari in campo per il riscaldamento, pochi istanti dopo dentro anche la Roma.
La formazione ufficiale della Roma
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All. Gasperini
• Nella Roma Gasp sceglie Baldanzi al centro dell'attacco, dopo che era stato Ferguson il titolare nell'ultimo match contro il Napoli. A supporto ci sono Soulé e Pellegrini. Koné è un po' acciaccato ma parte dal 1'. Titolare anche Tsimikas (Wesley out dai convocati). Dybala parte dalla panchina
La formazione ufficiale del Cagliari
• CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Adopo, Folorunsho, Obert; Borrelli, S. Esposito. All. Pisacane
• Nel Cagliari forfait per Mina, out dai convocati. Conferma per la coppia Borrelli-Esposito in attacco come contro la Juve. Adopo a centrocampo, Prati dalla panchina
Le due panchine
• Cagliari: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Kilicsoy, Gaetano, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti e Luvubo
• Roma: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Feguson, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, Arena, Ghilardi e El Shaarawy
Dopo quattro vittorie di fila la Roma si è fermata: gli highlights del ko 1-0 col Napoli
Anche il Cagliari è reduce da un ko col Napoli, ai rigori in Coppa Italia
Solo una lunghissima sequenza dagli 11 metri ha posto fine al match di metà settimana. Prima della mezz'ora il Napoli l'aveva sbloccata con un colpo di testa di Lucca, nella ripresa l'ingresso di Esposito e il pareggio al 67' che aveva prolungato la sfida ai calci di rigore. Dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo.
Stasera il big match Napoli-Juve che interessa anche alla Roma in ottica classifica
Pisacane alla vigilia: "Che emozione ritrovare e affrontare Gasperini"
La Roma ha perso solo una delle ultime 20 sfide contro il Cagliari in Serie A (14 vittorie, 5 pareggi) - l’unico successo sardo del parziale risale al 25 aprile 2021 (3-2 all’Unipol Domus con Leonardo Semplici allenatore). Nel periodo - dal 2013/14 in avanti - solo contro Lazio (21), Juventus e Napoli (20) gli isolani non hanno trovato il successo in più partite che contro i giallorossi (19, appunto).
La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (101), tuttavia solo contro l’Inter (157) i rossoblù hanno subito più gol che contro i giallorossi (140) nel massimo campionato.
La Roma ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Cagliari in Serie A; solo tra gennaio 1983 e febbraio 1992 i giallorossi hanno registrato più clean sheet consecutivi contro i sardi nel torneo (cinque di fila in quel caso).
Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime nove partite giocate in Serie A (4 pareggi, 5 sconfitte) e l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di sfide senza successi nel torneo con un singolo allenatore risale al periodo tra ottobre e dicembre 2021 (11 in quel caso, sotto la guida tecnica di Walter Mazzarri).
Dopo il 3-3 interno contro il Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2024: in quel caso, una delle due sfide fu proprio contro la Roma (0-0), mentre l'altra fu contro il Como (1-1).
La Roma (-1) si trova con al massimo un punto di distanza dalla vetta del campionato dopo almeno 13 gare giocate da inizio stagione in Serie A per la prima volta dal termine della 17^ giornata del 2014/15 (-1 anche in quell'occasione). Inoltre, con un successo i giallorossi (27 al momento) potrebbero toccare quota 30 punti dopo le prime 14 partite stagionali in campionato per la prima volta dal 2017/18 (34 in quel caso).
Dopo lo 0-1 interno contro il Napoli, la Roma potrebbe incassare due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso - le prime due con Ivan Juric in panchina e le altre due con Claudio Ranieri).
La Roma ha recuperato 56 possessi nel terzo di campo offensivo (meno solo dell'Inter, 71) e ne ha persi solo 23 in quello difensivo (record nel torneo) in questa Serie A. Dall'altra parte, il Cagliari ne ha conquistati appena 27 nell'ultimo terzo di campo (più solo della Cremonese, 18), mentre ha subito ben 62 recuperi nel primo (come il Pisa e meno solo della Lazio, 69).
Il Cagliari è - assieme a Lazio e Sassuolo - una delle sole tre squadre a contare due giocatori italiani con almeno tre gol all'attivo ciascuno in questa Serie A: Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito, migliori marcatori dei rossoblù con tre reti entrambi. In particolare, il classe 2002 è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze nel torneo (contro Genoa e Juventus) e solo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 ha trovato la rete in tre gare consecutive in Serie A (contro Atalanta, Genoa e Venezia in quel caso).
L'unica marcatura multipla di Matías Soulé in Serie A è arrivata proprio in casa del Cagliari: doppietta il 29 ottobre 2023 con la maglia del Frosinone. Oltre ad essere il giocatore che ha recuperato più palloni nell'ultimo terzo di campo in questo campionato (15), il classe 2003 (4 reti in 13 match nel torneo in corso) potrebbe eguagliare il proprio score dell'intera scorsa Serie A (5 gol in 27 presenze), ma con 13 gare giocate in meno.