Il Cagliari è - assieme a Lazio e Sassuolo - una delle sole tre squadre a contare due giocatori italiani con almeno tre gol all'attivo ciascuno in questa Serie A: Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito, migliori marcatori dei rossoblù con tre reti entrambi. In particolare, il classe 2002 è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze nel torneo (contro Genoa e Juventus) e solo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 ha trovato la rete in tre gare consecutive in Serie A (contro Atalanta, Genoa e Venezia in quel caso).