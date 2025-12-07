L'allenatore della Roma dopo il secondo ko di fila: "In dieci la gara è diventata difficile, anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non subire pericolI. A un certo punto, più che una partita, è diventata una battaglia. Mercato attaccanti? Non è il momento di pensarci" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Due ko di fila, dopo Napoli ecco quello contro il Cagliari. La Roma cade 1-0 sul gol di Gaetano negli ultimi dieci minuti di gara, dopo un secondo tempo quasi interamente giocato in inferiorità numerica. Una partita molto complicata per la Roma fin dall'inizio, resa poi ancor più dura dopo l'espulsione a inizio ripresa: "Il rosso a Celik? Mi sembra evidente, questa volta mi sembra tutto chiaro, a differenza di altre volte" - ha detto Gasperini nel post gara a Dazn-. Sulla partita, poi, ha aggiunto: "In dieci la gara è diventata difficile, anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non subire pericoli, ma era più che altro difficile costruire. A quel punto era diventata più una battaglia che una partita. Sicuramente c'è stato qualche errore grossolano che ci è costato il match".

Fare di più sul piano tecnico Due ko di fila per la Roma, è la prima volta nel 2025: "Non l'abbiamo messa sul piano tecnico come volevamo - ammette Gasperini continuando l'analisi della gara -. Loro giocavano molto sulle palle lunghe, certamente dovevamo fare qualcosa di più sul piano tecnico ma non era facile, il Cagliari ha prodotto un grande sforzo agonistico, come stanno facendo molte squadre di bassa classifica in questo periodo. La partita a un certo punto è diventata molto spezzettata e non siamo riusciti a recuperarla. A volte alcuni match prendono questa piega, sicuramente ho visto impegno di tutti in una situazione di difficoltà" - ha concluso l'allenatore giallorosso.