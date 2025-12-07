Dove vedere Lazio-Bologna

La partita Lazio-Bologna, valida per la 14^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 7 dicembre alle ore 18.00 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti. A bordocampo Matteo Petrucci ed Emanuele Baiocchini. Dalle ore 15.30 alle 17.55 appuntamento con Sunday Football con Leo Di Bello, Federico Zancan, Nando Orsi, Fabio Quagliarella. Dalle 20 spazio ad Anteprima Sky Calcio Club con Fabio Caressa in compagnia di Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani; dalle ore 22.40 al Club si aggiungono anche Stefano De Grandis e Paolo Di Canio. Inoltre, dalle 20.45 alle 22.35 spazio a Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Paolo Ciarravano.

I numeri di Lazio e Bologna

Il Bologna ha trovato il successo in ben tre delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1P): tante vittorie quante ne avevano registrate nelle precedenti 22 gare contro i biancocelesti nel torneo (8N, 11P). La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (1P), con una media di 2.2 gol segnati a partita; quella rossoblù è l'avversaria contro cui i biancocelesti hanno trovato più successi (40) e realizzato più reti (133) in casa nella competizione. Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime nove gare di Serie A contro la Lazio, anche se nelle restanti quattro ha incassato nove gol; prima di questa serie, i rossoblù avevano subito almeno una rete in ciascuno dei precedenti 12 incontri contro i biancocelesti nel torneo. La Lazio ha ottenuto ben 13 dei 18 punti in questo campionato in incontri casalinghi: il 72%, la percentuale più alta nel torneo in corso; inoltre, i biancocelesti hanno vinto senza subire gol nelle ultime tre gare interne di Serie A e non registrano più clean sheet consecutivi in incontri domestici da settembre-ottobre 2015 (anche in quell'occasione trovando sempre la vittoria). Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque trasferte di Serie A (3V, 2N), segnando una media di 2.4 gol a incontro - inoltre, ha vinto le due più recenti (contro Parma e Udinese) e può trovare tre successi esterni di fila nella competizione per la prima volta da marzo 2024, quando una vittoria della serie fu proprio contro la Lazio.

La Lazio ha sia segnato che subito gol nello stesso incontro solo una volta nelle 13 gare di questa Serie A (3-3 contro il Torino), con sette match in cui non è riuscita a segnare (uno in più rispetto a tutto lo scorso campionato) e sette in cui ha tenuto la porta inviolata (due in meno rispetto a tutto il 2024/25). Solo il Milan (19) ha ottenuto più punti del Bologna (nove, come la Roma) considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime nove posizioni in classifica in Serie A (per i rossoblù tre successi e due sconfitte) - dall'altra parte, nessuna formazione ha registrato meno punti della Lazio (tre, come l'Udinese).