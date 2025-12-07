C'è inevitabilmente grande soddisfazione nelle parole di Antonio Conte che batte la Juve al Maradona con il suo Napoli e ritrova, anche se in attesa del Milan, la testa della classifica. "Se è la vittoria più importante di questo ciclo di gare? Sicuramente lo abbiamo iniziato con sfide probanti - dice - L'Atalanta, poi con il Qarabag in Champions non potevamo sbagliare, la Roma, la Coppa Italia e stasera contro la Juventus che è una grande squadra e adesso ci attende il Benfica. Non posso fare altro che ringraziare i ragazzi che si sono assunti grandi responsabilità in un momento di difficoltà oggettiva a cui si è aggiunto il problema di Lobotka. Sono situazioni che ammazzarebbero chiunque ma non stanno ammazzando noi, va dato merito ai giocatori che stanno avendo una crescita come uomini prima che calcistica. Lo spirito e l'entusiasmo che tirano fuori è la cosa più bella ed evidente perché altrimenti non fai cinque vittorie contro queste squadre in un momento come quello che stiamo attraversando, non abbiamo paura di niente e di nessuno"