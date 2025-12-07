Napoli, Conte: "Grazie ragazzi, abbiamo difficoltà che ammazzerebbero chiunque, non noi"Serie A
L'allenatore del Napoli commenta il prezioso successo sulla Juventus che restituisce, almeno per ora, la vetta agli azzurri: "Stiamo attraversando un momenti di oggettiva difficoltà che ammazzarebbe chiunque ma non noi. La cosa più bella è vedere lo spirito di questi ragazzi e la crescita che hanno avuto come uomini assumendosi grandi responsabilità"
C'è inevitabilmente grande soddisfazione nelle parole di Antonio Conte che batte la Juve al Maradona con il suo Napoli e ritrova, anche se in attesa del Milan, la testa della classifica. "Se è la vittoria più importante di questo ciclo di gare? Sicuramente lo abbiamo iniziato con sfide probanti - dice - L'Atalanta, poi con il Qarabag in Champions non potevamo sbagliare, la Roma, la Coppa Italia e stasera contro la Juventus che è una grande squadra e adesso ci attende il Benfica. Non posso fare altro che ringraziare i ragazzi che si sono assunti grandi responsabilità in un momento di difficoltà oggettiva a cui si è aggiunto il problema di Lobotka. Sono situazioni che ammazzarebbero chiunque ma non stanno ammazzando noi, va dato merito ai giocatori che stanno avendo una crescita come uomini prima che calcistica. Lo spirito e l'entusiasmo che tirano fuori è la cosa più bella ed evidente perché altrimenti non fai cinque vittorie contro queste squadre in un momento come quello che stiamo attraversando, non abbiamo paura di niente e di nessuno"
"I giocatori si sono assunti grandi responsabilità"
Quanto ad eventuali giocatori recuperabili: "Speriamo che a breve recuperi Gutierrez e Lobotka tra un paio di partite - spiega ancora Conte - Gli altri sono piuttosto lungodegenti ma ribadisco che questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, tutti si sono assunti responsabilità e anno capito il momento anche chi gioca meno come Mazzocchi, Ambrosino, Vergara o Juan Jesus che è un grande leader dentro lo spogliatoio. Elmas oggi ha fatto una partita strepitosa, ha corso 12 chilometri insieme a McTomninay, per non parlare di Hojlund. Questo tipo di aspetto mentale mi lascia tranquillo". Merito anche dell'allenatore che ha saputo, in qualche modo, raddrizzare la barra: "Certo, uno può indicare la rotta e capire se è quella giusta o sbagliata - dice ancora - Ma i ragazzi la stanno seguendo senza paura o esitazioni, con grande senso di appartenenza ed è questo il messaggio che deve arrivare al tifoso. Tutti vogliamo vincere ma poi ci sono anche gli avversari e mille situazioni ma i tifosi devono essere contenti di chi li rappresenta in campo".