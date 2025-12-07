Dove vedere Napoli-Juventus

La partita Napoli-Juventus, valida per la 14^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 7 dicembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Juventus

La Juventus ha trovato il successo solo in una delle ultime otto gare di Serie A contro il Napoli (2N, 5P), dopo che aveva vinto quattro delle sei precedenti (2P) e, più in generale, è la formazione che ha superato più volte i partenopei nella competizione (71). Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei gare interne contro la Juventus in Serie A: solo l'Inter è riuscita a registrare più successi casalinghi consecutivi contro i bianconeri nella storia della competizione - otto, tra il 1935 e il 1943. La Juventus ha perso sette delle 11 gare di Serie A contro il Napoli dal 2020 in avanti (2V, 2N): almeno tre sconfitte in più rispetto a quelle registrate contro qualsiasi altra avversaria - il 17% dei ko dei bianconeri nel periodo è arrivato contro i partenopei (7/41). Qualora non perda contro la Juventus, il Napoli riuscirebbe a restare imbattuto in un intero anno solare in casa in Serie A per la prima volta dal 1987 (11V, 3N) - finora ha ottenuto 12 successi e quattro pareggi al Maradona nel 2025 ed è l'unica squadra (escluse neopromosse) che non ha mai perso nelle gare interne nei cinque grandi campionati europei nel periodo. La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (5N, 2P) - escluse dal conteggio le prime due giornate - successo arrivato contro l'Inter per 1-0 lo scorso 16 febbraio; tuttavia, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in ben quattro delle sei più recenti di queste sfide. Luciano Spalletti affronterà per la prima volta il Napoli in Serie A dopo aver lasciato la squadra partenopea al termine della stagione 2022/23; il tecnico della Juventus ha vinto ben otto delle ultime 10 sfide di campionato contro formazioni che ha allenato in precedenza nella competizione (1N, 1P) anche se, più nello specifico, ha perso in tre delle ultime cinque occasioni in cui ha affrontato per la prima volta una sua ex (2V).