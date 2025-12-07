Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 14^ giornataguida tv
Oggi, domenica 7 dicembre, si scende in campo per la 14^ giornata di campionato. Alle 18.00 Lazio-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
Sono quattro gli appuntamenti della domenica della 14^ giornata di campionato. Si inizia alle 12.30 con Cremonese-Lecce per poi proseguire alle 15.00 con Cagliari-Roma e alle 18.00 Lazio-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Manuele Baiocchini e Matteo Petrucci. La domenica si conclude alle 20.45 con, Napoli-Juventus.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Michele Padovano, Riccardo Gentile e Federico Zancan ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Fernando Orsi e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Marco Nosotti e Paolo Ciarravano. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 7 dicembre
- ore 12.30: Cremonese-Lecce su DAZN 1
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Marco Bucciantini e Angelo Carotenuto
- ore 15.00: Cagliari-Roma su DAZN 1
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
- alle 20.45: VERONA-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Giancarlo Marocchi; inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello
- ore 20.45: Napoli-Juventus su DAZN 1