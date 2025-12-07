Influenzato contro l'Inter, nel Pisa torna Semper tra i pali. Davanti, accanto a Nzola, confermato Meister. Cuesta è senza lo squalificato Troilo in difesa: gioca Estevez in mezzo alla difesa. Tandem d'attacco con Cutrone e Pellegrino
La probabile formazione
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola. All. Alberto Gilardino
- Tra i pali torna Semper (out contro l'Inter per influenza), mentre nel terzetto di difesa è out Raul Albiol: Caracciolo va al centro con Calabresi sul centro-destra
- Rispetto alla gara con l'Inter non cambia la linea mediana, con Touré e Angori esterni confermatissimi
- Confremato anche l'attacco: c'è ancora Meister accanto a Nzola
La probabile formazione
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Carlos Cuesta
- Dopo la sconfitta con il Bologna che ha sancito l'eliminazione del Parma dalla Coppa Italia, Cuesta torna a schierare i "titolari", a partire da Corvi che dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali
- Senza lo squalificato Troilo, espulso contro l'Udinese, c'è Estevez dal 1' al centro della difesa
- Davanti torna il tandem Cutrone-Pellegrini