Pisa-Parma, le probabili formazioni

Serie A

Influenzato contro l'Inter, nel Pisa torna Semper tra i pali. Davanti, accanto a Nzola, confermato Meister. Cuesta è senza lo squalificato Troilo in difesa: gioca Estevez in mezzo alla difesa. Tandem d'attacco con Cutrone e Pellegrino

Probabili formazioni
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Gabriele Piccinini
Gabriele Piccinini
Mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Mezzala sinistra
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Henrik Meister
Henrik Meister
attaccante
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
attaccante

La probabile formazione

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola. All. Alberto Gilardino

  • Tra i pali torna Semper (out contro l'Inter per influenza), mentre nel terzetto di difesa è out Raul Albiol: Caracciolo va al centro con Calabresi sul centro-destra
  • Rispetto alla gara con l'Inter non cambia la linea mediana, con Touré e Angori esterni confermatissimi
  • Confremato anche l'attacco: c'è ancora Meister accanto a Nzola
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore centrale di destra
Parma
Nahuel Estévez
Nahuel Estévez
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale di sinistra
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Mezzala sinistra
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

La probabile formazione

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Carlos Cuesta

  • Dopo la sconfitta con il Bologna che ha sancito l'eliminazione del Parma dalla Coppa Italia, Cuesta torna a schierare i "titolari", a partire da Corvi che dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali
  • Senza lo squalificato Troilo, espulso contro l'Udinese, c'è Estevez dal 1' al centro della difesa
  • Davanti torna il tandem Cutrone-Pellegrini

