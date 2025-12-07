Offerte Sky
Torino-Milan, le probabili formazioni

Serie A

Pulisic ha avuto un attacco febbrile e verrà valutato domani: possibile occasione per Nkunku accanto a Leao. A centrocampo, dopo il ko in Coppa Italia con la Lazio, torna Modric, c'è Loftus-Cheek; fuori Ricci. Baroni in attacco lancia la coppia Adams-Zapata; a centrocampo c'è Anjorin

Probabili formazioni
Torino
Franco Israel
Franco Israel
Portiere
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Difensore centrale di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Tino Anjorin
Tino Anjorin
Mezzala destra
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezzala sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno sinistro
Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
attaccante
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante

La probabile formazione

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. All. Marco Baroni

  • Dopo il ko con il Lecce, Baroni conferma la stessa difesa a 3 con Tameze-Maripan-Coco davanti a Israel
  • Qualche possibile cambiamento dalla mediana in su: a centrocampo Anjorin dovrebbe agire nel mezzo: fuori Casadei. Vlasic torna a fare la mezzala, a sinistra si rivede Lazaro dal 1'
  • Confermato Adams e con Simeone che non è ancora al 100%, Zapata è il favorito per completare il tandem d'attacco
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
attaccante
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
attaccante

La probabile formazione

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Massimiliano Allegri

  • Nella notte tra sabato e domenica Pulisic ha avuto un attacco di febbre, ha comunicato Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Sarà valutato domani: se starà bene andrà a Torino e quindi in panchina. In caso contrario resterà a casa
  • Con Gimenez ancora out, Nkunku diventa il candidato principale per affiancare Leao in attacco
  • C'è Loftus-Cheek, fuori Ricci. A sinistra torna Bartesaghi (in coppa aveva giocato Estupinan)
  • Difesa "titolare" con Tomori-Gabbia-Pavlovic

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Napoli-Juventus

guida tv

La partita tra Napoli e Juventus della 14^ giornata di Serie A si gioca domenica 7 dicembre alle...

Dove vedere Lazio-Bologna

guida tv

La partita Lazio-Bologna della 14^ giornata di Serie A, si gioca domenica 7 dicembre alle ore 18...

Gudmundsson: "Mai rifiutato di tirare il rigore"

fiorentina

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato contro il Sassuolo, in casa Fiorentina si registra anche...

Allegri: "Pulisic ha la febbre, vediamo domani"

torino-milan

Dubbio Pulisic in casa Milan, come confermato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa...

Dove vedere Cagliari-Roma

guida tv

La partita tra Cagliari e Roma della 14^ giornata di Serie A si gioca domenica 7 dicembre alle 15...
