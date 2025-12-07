Pulisic ha avuto un attacco febbrile e verrà valutato domani: possibile occasione per Nkunku accanto a Leao. A centrocampo, dopo il ko in Coppa Italia con la Lazio, torna Modric, c'è Loftus-Cheek; fuori Ricci. Baroni in attacco lancia la coppia Adams-Zapata; a centrocampo c'è Anjorin