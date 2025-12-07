Pulisic ha avuto un attacco febbrile e verrà valutato domani: possibile occasione per Nkunku accanto a Leao. A centrocampo, dopo il ko in Coppa Italia con la Lazio, torna Modric, c'è Loftus-Cheek; fuori Ricci. Baroni in attacco lancia la coppia Adams-Zapata; a centrocampo c'è Anjorin
La probabile formazione
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. All. Marco Baroni
- Dopo il ko con il Lecce, Baroni conferma la stessa difesa a 3 con Tameze-Maripan-Coco davanti a Israel
- Qualche possibile cambiamento dalla mediana in su: a centrocampo Anjorin dovrebbe agire nel mezzo: fuori Casadei. Vlasic torna a fare la mezzala, a sinistra si rivede Lazaro dal 1'
- Confermato Adams e con Simeone che non è ancora al 100%, Zapata è il favorito per completare il tandem d'attacco
La probabile formazione
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Massimiliano Allegri
- Nella notte tra sabato e domenica Pulisic ha avuto un attacco di febbre, ha comunicato Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Sarà valutato domani: se starà bene andrà a Torino e quindi in panchina. In caso contrario resterà a casa
- Con Gimenez ancora out, Nkunku diventa il candidato principale per affiancare Leao in attacco
- C'è Loftus-Cheek, fuori Ricci. A sinistra torna Bartesaghi (in coppa aveva giocato Estupinan)
- Difesa "titolare" con Tomori-Gabbia-Pavlovic