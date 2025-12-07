Offerte Sky
Udinese-Genoa, le probabili formazioni

Serie A

Entrambe reduci dall'eliminazione in Coppa Italia, Udinese e Genoa tornano a concentrarsi sul campionato, lunedì alle 18. Runjaic è ancora senza Kamara e a sinistra conferma Zemura: davanti il tandem Davis-Zaniolo. De Rossi risponde con Vitinha e Colombo

Probabili formazioni
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
Difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno destro
Udinese
Sandi Lovric
Sandi Lovric
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Mezzala sinistra
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

La probabile formazione

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic

  • Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, match in cui ha giocato Sava in porta, Okoye torna tra i pali
  • Ancora assente Kamara, a sinistra confermato Zemura
  • In attacco Davis-Zaniolo
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale di sinistra
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Mezzala destra
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
centrocampista centrale
Genoa
Morten Thorsby
Morten Thorsby
Mezzala sinistra
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
attaccante
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

La probabile formazione

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi

  • Dopo la gara di Coppa Italia (con l'eliminazione dopo ilk 4-0 rimediato dall'Atalanta) torna la difesa protagonista della vittoria sul Verona, con Marcandalli, Ostigard e Vasquez davanti a Leali.
  • A destra Norton-Cuffy torna a fare l'esterno a tutta fascia
  • Tandem Vitinha-Colombo confermatissimo

