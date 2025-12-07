Entrambe reduci dall'eliminazione in Coppa Italia, Udinese e Genoa tornano a concentrarsi sul campionato, lunedì alle 18. Runjaic è ancora senza Kamara e a sinistra conferma Zemura: davanti il tandem Davis-Zaniolo. De Rossi risponde con Vitinha e Colombo
La probabile formazione
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic
- Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, match in cui ha giocato Sava in porta, Okoye torna tra i pali
- Ancora assente Kamara, a sinistra confermato Zemura
- In attacco Davis-Zaniolo
La probabile formazione
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi
- Dopo la gara di Coppa Italia (con l'eliminazione dopo ilk 4-0 rimediato dall'Atalanta) torna la difesa protagonista della vittoria sul Verona, con Marcandalli, Ostigard e Vasquez davanti a Leali.
- A destra Norton-Cuffy torna a fare l'esterno a tutta fascia
- Tandem Vitinha-Colombo confermatissimo