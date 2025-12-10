Crezzini per il Milan, c'è Sozza per il Napoli

Offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni per la 15^ giornata

le designazioni

L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 15esima giornata di Serie A. Sarà Valerio Crezzini il direttore di gara di Milan-Sassuolo, in programma domenica alle 12.30 mentre toccherà a Simone Sozza la partita dell'altra capolista, Udinese-Napoli, prevista per domenica alle 15. Nel pomeriggio, alle 18, Genoa-Inter sarà arbitrata da Daniele Doveri

LECCE-PISA (venerdì 12/12 h. 20.45)

SACCHI J.L.

CECCONI-GIUGGIOLI

IV: DIONISI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAIRETTO

 

TORINO-CREMONESE (sabato 13/12 h. 15.00)

MARINELLI

MASTRODONATO-PISTARELLI

IV: TURRINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

 

PARMA-LAZIO (sabato 13/12 h. 18.00)

MARCHETTI 

ROSSI C.-TRINCHIERI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: VOLPI

 

ATALANTA-CAGLIARI (sabato 13/12 h. 20.45)

DI MARCO

MONDIN-MINIUTTI

IV: MUCERA

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

 

MILAN-SASSUOLO (domenica 14/12 h. 12.30)

CREZZINI

MELI-ALASSIO

IV: CHIFFI

VAR: PRONTERA

AVAR: MARESCA

 

FIORENTINA-H. VERONA  h. 15.00

COLOMBO

BACCINI-PERROTTI

IV: PICCININI

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA

 

UDINESE-NAPOLI h. 15.00

SOZZA

LO CICERO-YOSHIKAWA

IV: BONACINA

VAR: GHERSINI

AVAR: MANGANIELLO

 

GENOA-INTER h. 18.00

DOVERI

ROSSI M.-BERCIGLI

IV: FOURNEAU

VAR: CAMPLONE

AVAR: ABISSO

 

BOLOGNA-JUVENTUS h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI-MORO

IV: ZUFFERLI

VAR: MARIANI

AVAR: DI BELLO

 

ROMA-COMO (Lunedì 15/12 h. 20.45)

FELICIANI

SCATRAGLI-PALERMO

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIUA

Rocchi e i falli di mano: "Vi spiego i parametri"

l'incontro

Il designatore arbitrale ha incontrato informalmente la stampa: “per i Var oggi la richiesta di...

Sollievo Milan: nessuna lesione per Leao

milan

La risonanza magnetica effettuata oggi dal portoghese, che si era fatto male ed era uscito...

Cairo: "Sono deluso ma Baroni non si discute"

TORINO

Il presidente granata ha parlato alla squadra negli spogliatoi, dopo la rimonta subita ieri sera...

Leao, problema all'adduttore della coscia destra

milan

Dopo mezz’ora di gioco Leao è stato costretto al cambio, con il Torino in vantaggio per 2-1. Il...
