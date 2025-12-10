Crezzini per il Milan, c'è Sozza per il Napoli

Arbitri Serie A, le designazioni per la 15^ giornatale designazioni
L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 15esima giornata di Serie A. Sarà Valerio Crezzini il direttore di gara di Milan-Sassuolo, in programma domenica alle 12.30 mentre toccherà a Simone Sozza la partita dell'altra capolista, Udinese-Napoli, prevista per domenica alle 15. Nel pomeriggio, alle 18, Genoa-Inter sarà arbitrata da Daniele Doveri
LECCE-PISA (venerdì 12/12 h. 20.45)
SACCHI J.L.
CECCONI-GIUGGIOLI
IV: DIONISI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAIRETTO
TORINO-CREMONESE (sabato 13/12 h. 15.00)
MARINELLI
MASTRODONATO-PISTARELLI
IV: TURRINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
PARMA-LAZIO (sabato 13/12 h. 18.00)
MARCHETTI
ROSSI C.-TRINCHIERI
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: VOLPI
ATALANTA-CAGLIARI (sabato 13/12 h. 20.45)
DI MARCO
MONDIN-MINIUTTI
IV: MUCERA
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
MILAN-SASSUOLO (domenica 14/12 h. 12.30)
CREZZINI
MELI-ALASSIO
IV: CHIFFI
VAR: PRONTERA
AVAR: MARESCA
FIORENTINA-H. VERONA h. 15.00
COLOMBO
BACCINI-PERROTTI
IV: PICCININI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA
UDINESE-NAPOLI h. 15.00
SOZZA
LO CICERO-YOSHIKAWA
IV: BONACINA
VAR: GHERSINI
AVAR: MANGANIELLO
GENOA-INTER h. 18.00
DOVERI
ROSSI M.-BERCIGLI
IV: FOURNEAU
VAR: CAMPLONE
AVAR: ABISSO
BOLOGNA-JUVENTUS h. 20.45
MASSA
DEI GIUDICI-MORO
IV: ZUFFERLI
VAR: MARIANI
AVAR: DI BELLO
ROMA-COMO (Lunedì 15/12 h. 20.45)
FELICIANI
SCATRAGLI-PALERMO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIUA