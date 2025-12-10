Milan-Como si giocherà in Australia? "Comincio a essere preoccupato, se non andassimo sarebbe un'occasione persa": sono queste le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni intervistato da Class CNBC sulla possibilità di giocare la partita di Serie A a Perth. Poi sullo stadio ha aggiunto: "Sarà pronto nel 2030". E infine sull'obiettivo stagionale dei rossoneri: "Essere in Champions League il prossimo anno"

Scaroni sul nuovo stadio: "Ci attendiamo che i ricavi raddoppino"

Non potevano mancare le parole di Scaroni sul progetto per lo stadio di Inter e Milan: "Sarà modernissimo dal punto di vista tecnologico, la progettazione deve essere pronta per giugno/luglio 2026, poi abbiamo la Conferenza dei servizi e a partire dal 2027 cominceremo a scavare e lo stadio sarà pronto nel 2030. Lo Stadio sarà abitato sempre durante la settimana, ci saranno dei ricavi che deriveranno da questo utilizzo; poi ci saranno degli spazi riservati alle aziende, le quali godranno di servizi aggiuntivi. Ci attendiamo che i ricavi da stadio raddoppino". Sull'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri e gli obiettivi del Milan ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è essere in Champions League l’anno prossimo. Noi siamo una squadra mondiale che deve sempre essere in quella competizione. Credo che avere degli allenatori esperti e competenti come Max sia un elemento chiave".