Lautaro: "Inter è tornata nel posto che merita"

"Sono riuscito a raggiungere qualcosa di importante con il lavoro e il sacrificio. Da piccolo ho vissuto momenti difficili, la famiglia è sempre stata vicina". Così l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, sul palco dei Gazzetta Sports Awards dove ha ricevuto il premio 'Performance dell'anno'. "Non è scontato quello che abbiamo fatto. Siamo riusciti a riportare l’Inter nel posto che merita dopo tanto tempo. Ora abbiamo un allenatore nuovo che ci dà tanta energia, anche se qualche risultato non è andato dalla nostra parte. Per lo scudetto ci sono tante squadre in lotta, dobbiamo essere sempre lì e non mollare". Il 28enne argentino ha concluso parlando del compagno di squadra Pio Esposito: "Le sue qualità si vedevano dalle giovanili. È italiano e dovete lasciarlo tranquillo. Darà tante soddisfazioni all’Inter e alla Nazionale"