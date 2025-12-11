Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter, Lautaro Martinez: "Il club è tornato nel posto che merita dopo tanto tempo"

inter

L'attaccante dell'Inter - premiato ai Gazzetta Sports Awards - ha fatto il punto sulle prospettive stagionali dei nerazzurri: "Per lo scudetto ci sono tante squadre in lotta, dobbiamo essere sempre lì e non mollare". Sul compagno di reparto Pio Esposito: "Darà tante soddisfazioni all’Inter e alla Nazionale"

LE CONDIZIONI DI ACERBI E CALHANOGLU

"Sono riuscito a raggiungere qualcosa di importante con il lavoro e il sacrificio. Da piccolo ho vissuto momenti difficili, la famiglia è sempre stata vicina". Così l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, sul palco dei Gazzetta Sports Awards dove ha ricevuto il premio 'Performance dell'anno'. "Non è scontato quello che abbiamo fatto. Siamo riusciti a riportare l’Inter nel posto che merita dopo tanto tempo. Ora abbiamo un allenatore nuovo che ci dà tanta energia, anche se qualche risultato non è andato dalla nostra parte. Per lo scudetto ci sono tante squadre in lotta, dobbiamo essere sempre lì e non mollare". Il 28enne argentino ha concluso parlando del compagno di squadra Pio Esposito: "Le sue qualità si vedevano dalle giovanili. È italiano e dovete lasciarlo tranquillo. Darà tante soddisfazioni all’Inter e alla Nazionale"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Lautaro: "Inter è tornata nel posto che merita"

inter

L'attaccante dell'Inter - premiato ai Gazzetta Sports Awards - ha fatto il punto sulle...

Modric: "Milan un sogno. Allegri è un vincente"

milan

Il croato - premiato sul palco dei Gazzetta Sports Awards - ha parlato della sua esperienza con...

La presentazione della 15^ giornata di Serie A

guida tv

La 15^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Sabato alle 20.45...

Inter: Acerbi salta la Supercoppa, Calha ci prova

INTER

Uscito infortunato dal match contro il Liverpool, Francesco Acerbi si è sottoposto a esami...

Commisso: "La Fiorentina non è in vendita"

a 'la nazione'

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a parlare in un'intervista a 'La...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE