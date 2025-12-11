Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Essere qui un sogno"

milan

Il croato - premiato sul palco dei Gazzetta Sports Awards - ha parlato della sua esperienza con la maglia del Milan: "Far parte di questo club è un sogno che si realizza. E sono contento di lavorare con Allegri: è un vincente, ha una grande personalità"

LE CONDIZIONI DI LEAO E FOFANA

Il centrocampista del Milan Luka Modric ha ricevuto il premio Leggenda ai Gazzetta Sports Awards, presso l'Auditorium Fiera di Milano. Le parole del croato dal palco sull'ottimo momento personale e della squadra: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente e voglio continuare su questo livello. Quando ero bambino guardavo il calcio italiano e la mia squadra preferita era il Milan. Far parte di questo club è un sogno che si realizza. E sono contento di lavorare con Allegri: è un vincente, ha una grande personalità". Modric ha parlato anche del valore del campionato italiano: "All’estero non si comprende quanto sia alto il livello. È un campionato molto tosto e competitivo, ma io non sono rimasto sorpreso perché avevo molte informazioni".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Modric: "Milan un sogno. Allegri è un vincente"

milan

Il croato - premiato sul palco dei Gazzetta Sports Awards - ha parlato della sua esperienza con...

La presentazione della 15^ giornata di Serie A

guida tv

La 15^ giornata di Serie A si gioca da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Sabato alle 20.45...

Inter: Acerbi salta la Supercoppa, Calha ci prova

INTER

Uscito infortunato dal match contro il Liverpool, Francesco Acerbi si è sottoposto a esami...

Commisso: "La Fiorentina non è in vendita"

a 'la nazione'

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a parlare in un'intervista a 'La...

Milan, la festa di Natale del settore giovanile

a san siro

A San Siro si è svolta la tradizionale festa di Natale del settore giovanile del Milan: presenti...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE