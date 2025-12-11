Modric: "Milan un sogno. Allegri è un vincente"

Il croato - premiato sul palco dei Gazzetta Sports Awards - ha parlato della sua esperienza con la maglia del Milan: "Far parte di questo club è un sogno che si realizza. E sono contento di lavorare con Allegri: è un vincente, ha una grande personalità"

Il centrocampista del Milan Luka Modric ha ricevuto il premio Leggenda ai Gazzetta Sports Awards, presso l'Auditorium Fiera di Milano. Le parole del croato dal palco sull'ottimo momento personale e della squadra: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente e voglio continuare su questo livello. Quando ero bambino guardavo il calcio italiano e la mia squadra preferita era il Milan. Far parte di questo club è un sogno che si realizza. E sono contento di lavorare con Allegri: è un vincente, ha una grande personalità". Modric ha parlato anche del valore del campionato italiano: "All’estero non si comprende quanto sia alto il livello. È un campionato molto tosto e competitivo, ma io non sono rimasto sorpreso perché avevo molte informazioni".