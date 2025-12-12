Conferme e qualche novità per Palladino, che riparte da De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca (favorito su Krstovic). Out Bellanova, dentro Zappacosta e Zalewski come Hien in difesa. Pisacane medita di riproporre l'undici che ha battuto la Roma: davanti ancora la coppia Esposito-Borrelli, ballottaggio tra Folorunsho e Gaetano in mezzo. Atalanta-Cagliari è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 15^ GIORNATA