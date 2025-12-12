Conferme e qualche novità per Palladino, che riparte da De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca (favorito su Krstovic). Out Bellanova, dentro Zappacosta e Zalewski come Hien in difesa. Pisacane medita di riproporre l'undici che ha battuto la Roma: davanti ancora la coppia Esposito-Borrelli, ballottaggio tra Folorunsho e Gaetano in mezzo. Atalanta-Cagliari è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
La probabile formazione
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino
- Ultima a Bergamo prima della Coppa d'Africa per Lookman, schierato con De Ketelaere alle spalle di Scamacca (in vantaggio su Krstovic)
- Infortunato Bellanova, spazio sulle fasce a Zappacosta e Zalewski
- C'è un ritocco anche in difesa, dove torna Hien insieme a Djimsiti e Kossounou (anche lui in partenza per la Coppa d'Africa)
La probabile formazione
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
- Si va verso la conferma dell'undici che ha battuto la Roma: davanti riecco la coppia Esposito-Borrelli.
- In mezzo l'unico ballottaggio è tra Folorunsho e Gaetano.
- Fiducia ancora a Zappa, Luperto e Rodriguez in difesa.
- Out Mina, Zé Pedro e Felici come Belotti da mesi fermo ai box