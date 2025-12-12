Offerte Sky
Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

Serie A

Conferme e qualche novità per Palladino, che riparte da De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca (favorito su Krstovic). Out Bellanova, dentro Zappacosta e Zalewski come Hien in difesa. Pisacane medita di riproporre l'undici che ha battuto la Roma: davanti ancora la coppia Esposito-Borrelli, ballottaggio tra Folorunsho e Gaetano in mezzo. Atalanta-Cagliari è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 15^ GIORNATA

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
difensore di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
trequartista
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

La probabile formazione

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

  • Ultima a Bergamo prima della Coppa d'Africa per Lookman, schierato con De Ketelaere alle spalle di Scamacca (in vantaggio su Krstovic)
  • Infortunato Bellanova, spazio sulle fasce a Zappacosta e Zalewski
  • C'è un ritocco anche in difesa, dove torna Hien insieme a Djimsiti e Kossounou (anche lui in partenza per la Coppa d'Africa)
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
difensore di destra
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore di sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
esterno destro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
mezzala destra
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
mezzala sinistra
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
esterno sinistro
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
attaccante

La probabile formazione

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

  • Si va verso la conferma dell'undici che ha battuto la Roma: davanti riecco la coppia Esposito-Borrelli.
  • In mezzo l'unico ballottaggio è tra Folorunsho e Gaetano.
  • Fiducia ancora a Zappa, Luperto e Rodriguez in difesa.
  • Out Mina, Zé Pedro e Felici come Belotti da mesi fermo ai box

