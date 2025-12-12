Spinazzola: "Vincere a Udine per svoltare subito"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli, Spinazzola: "Battere l'Udinese per svoltare subito e dimenticare il Benfica"

napoli

Il difensore ha parlato a Radio Crc, tornando sulla sconfitta in Champions in Portogallo: “Si è visto subito che il Benfica aveva un’altra energia, a noi sono mancate gamba e brillantezza. Crediamo nel passaggio del turno”. Quindi sulla prossima sfida, domenica alle 15 in casa dell’Udinese: “Ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica”

SERIE A, 15^ GIORNATA: TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora pensiamo solo all’Udinese, è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica”. Così Leonardo Spinazzola in un’intervista a Radio Crc, l’emittente partner del club azzurro. Il difensore è tornato a parlare della sconfitta in Champions contro i portoghesi ma si è proiettato già sulla prossima sfida, domenica alle 15 a Udine: “Ora abbiamo il match con l'Udinese sapendo che non esistono partite facili -le parole di Spinazzola- Se non metti intensità, cattiveria, fisicità, caratteristiche che l'Udinese ha, diventa difficile. Loro sono una squadra alta e credo che sarà una partita molto fisica. Con la difesa a tre ovviamente sei più coperto, perché aggiungi un difensore di peso, però a livello di scalate cambia poco, perché è dall'inizio dell'anno che stiamo lavorando molto uomo su uomo. Ora l'unica cosa importante per chi ha giocato 90 minuti, è riposarsi e recuperare, perché gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall'alimentazione al sonno, dall'allenamento ai massaggi. La Supercoppa? Giochiamo per un trofeo e per misurarci anche con una grande squadra, come il Milan. Ma per ora stiamo pensando solo all'Udinese, perché ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica". 

Spinazzola: “Benfica aveva un’altra energia”

Dal primo minuto contro il Benfica si è visto che loro avevano un'altra energia”.  Così Spinazzola a proposito della sconfitta in Champions contro i portoghesi. “Il Benfica arrivava prima sulle seconde palle -le parole del difensore del Napoli- Vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancata a noi un po' di gamba, un po' di brillantezza. Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio. Ora, però, non è il momento di pensarci perché abbiamo tanto altro da fare e da giocarci e quindi dobbiamo ragionare un passo alla volta”.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Spinazzola: "Vincere a Udine per svoltare subito"

napoli

Il difensore ha parlato a Radio Crc, tornando sulla sconfitta in Champions in Portogallo: “Si è...

Dove vedere Lecce-Pisa

guida tv

La partita tra Lecce e Pisa della 15^ giornata di Serie A si gioca venerdì 12 dicembre alle 20.45...

Il calendario della 15^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre la quindicesima giornata di Serie A su Sky e in streaming su...

Lautaro: "Inter è tornata nel posto che merita"

inter

L'attaccante dell'Inter - premiato ai Gazzetta Sports Awards - ha fatto il punto sulle...

Modric: "Milan un sogno. Allegri è un vincente"

milan

Il croato - premiato sul palco dei Gazzetta Sports Awards - ha parlato della sua esperienza con...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE