Spinazzola: "Vincere a Udine per svoltare subito"

“Ora pensiamo solo all’Udinese, è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica”. Così Leonardo Spinazzola in un’intervista a Radio Crc, l’emittente partner del club azzurro. Il difensore è tornato a parlare della sconfitta in Champions contro i portoghesi ma si è proiettato già sulla prossima sfida, domenica alle 15 a Udine: “Ora abbiamo il match con l'Udinese sapendo che non esistono partite facili -le parole di Spinazzola- Se non metti intensità, cattiveria, fisicità, caratteristiche che l'Udinese ha, diventa difficile. Loro sono una squadra alta e credo che sarà una partita molto fisica. Con la difesa a tre ovviamente sei più coperto, perché aggiungi un difensore di peso, però a livello di scalate cambia poco, perché è dall'inizio dell'anno che stiamo lavorando molto uomo su uomo. Ora l'unica cosa importante per chi ha giocato 90 minuti, è riposarsi e recuperare, perché gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall'alimentazione al sonno, dall'allenamento ai massaggi. La Supercoppa? Giochiamo per un trofeo e per misurarci anche con una grande squadra, come il Milan. Ma per ora stiamo pensando solo all'Udinese, perché ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica".