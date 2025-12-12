Spinazzola: "Vincere a Udine per svoltare subito"

Napoli, Spinazzola: "Battere l'Udinese per svoltare subito e dimenticare il Benfica"napoli
Il difensore ha parlato a Radio Crc, tornando sulla sconfitta in Champions in Portogallo: “Si è visto subito che il Benfica aveva un’altra energia, a noi sono mancate gamba e brillantezza. Crediamo nel passaggio del turno”. Quindi sulla prossima sfida, domenica alle 15 in casa dell’Udinese: “Ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica”
“Ora pensiamo solo all’Udinese, è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica”. Così Leonardo Spinazzola in un’intervista a Radio Crc, l’emittente partner del club azzurro. Il difensore è tornato a parlare della sconfitta in Champions contro i portoghesi ma si è proiettato già sulla prossima sfida, domenica alle 15 a Udine: “Ora abbiamo il match con l'Udinese sapendo che non esistono partite facili -le parole di Spinazzola- Se non metti intensità, cattiveria, fisicità, caratteristiche che l'Udinese ha, diventa difficile. Loro sono una squadra alta e credo che sarà una partita molto fisica. Con la difesa a tre ovviamente sei più coperto, perché aggiungi un difensore di peso, però a livello di scalate cambia poco, perché è dall'inizio dell'anno che stiamo lavorando molto uomo su uomo. Ora l'unica cosa importante per chi ha giocato 90 minuti, è riposarsi e recuperare, perché gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall'alimentazione al sonno, dall'allenamento ai massaggi. La Supercoppa? Giochiamo per un trofeo e per misurarci anche con una grande squadra, come il Milan. Ma per ora stiamo pensando solo all'Udinese, perché ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica".
Spinazzola: “Benfica aveva un’altra energia”
“Dal primo minuto contro il Benfica si è visto che loro avevano un'altra energia”. Così Spinazzola a proposito della sconfitta in Champions contro i portoghesi. “Il Benfica arrivava prima sulle seconde palle -le parole del difensore del Napoli- Vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancata a noi un po' di gamba, un po' di brillantezza. Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio. Ora, però, non è il momento di pensarci perché abbiamo tanto altro da fare e da giocarci e quindi dobbiamo ragionare un passo alla volta”.