46' - Riparte il match al Bluenergy Stadium, senza cambi nelle due squadre
Udinese-Napoli, il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio del Milan col Sassuolo, il Napoli ha la chance di salire da solo in testa alla classifica. Inizio aggressivo dell'Udinese, ma la prima occasione del match è degli azzurri: Spinazzola corre e crossa, Bertola evita un gol già fatto a Lang. Pericoloso anche Hojlund, ma Neres non arriva sul suo traversone basso. Milinkovic-Savic disinnesca un tiro di Ekkelenkamp. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 15
Cosa è successo nel primo tempo
Partita bloccata, poche occasioni e ritmo basso. Il Napoli ha una chance al 10', quando Spinazzola riesce a scappare sulla fascia e a crossare basso per Lang, anticipato provvidenzialmente da Bertola. L'Udinese alterna fasi di pressione alta e di baricentro più basso, gli uomini di Conte provano ad azionare la velocità di Neres e Hojlund in campo aperto. Da segnalare anche una respinta di Milinkovic-Savic su Ekkelenkamp e un'uscita su Neres di Okoye molto fuori dall'area di rigore
45'+1' - Sozza manda tutti negli spogliatoi. 0-0 tra Udinese e Napoli dopo il primo tempo
45' - Inizia l'unico minuto di recupero assegnato ora dall'arbitro
43' - Cross da destra e colpo di testa in inserimento di Piotrowski che termina alto
42' - Lang prova a lanciare Neres sulla destra e dosa male il passaggio, probabilmente disturbato da Karlstrom. Sozza lascia proseguire e Conte si arrabbia molto in panchina
38' - Neres ed Elmas combinano al limite dell'area, ma Piotrowski chiude bene. Sbaglia però il rinvio e agevola Spinazzola, che pasticcia a sua volta sul controllo e spreca una possibile situazione interessante
36' - Fraseggio dell'Udinese, con Ekkelenkamp che finta il tiro e cerca poi l'inserimento in area di Zaniolo. Ottima chiusura di Buongiorno col corpo
33' - Zaniolo sgambetta Elmas e diventa il primo ammonito del match
31' - Milinkovic-Savic! Zaniolo si accentra da destra e appoggia a Piotrowski, che arma il destro di Ekkelenkamp, respinto in tuffo dal portiere serbo
30' - Un paziente giro-palla del Napoli trova Di Lorenzo in area, la difesa dell'Udinese lo tampona e allontana la minaccia
28' - Fase di stallo del match
23' - Possesso palla prolungato dell'Udinese e tiro di Solet dalla distanza senza troppe pretese: altissimo
21' - Hojlund sprinta sulla sinistra e si scrolla di dosso Kabasele, sul pallone messo in mezzo non arriva Neres
20' - Intervento in ritardo di Zaniolo su Spinazzola. L'esterno resta a terra dolorante, ma riesce a rilazarsi. Proteste con Sozza e Zaniolo, avrebbe voluto un giallo
17' - Punizione dalla trequarti di Zaniolo, colpo di testa a campanile di Kabasele e Milinkovic blocca facilmente sulla linea
14' - Ancora Napoli! Rilancio di Milinkovic per Neres, anticipato dall'uscita con i piedi di Okoye. La palla finisce a Lang, che non se la sente di tirare subito, molto defilato a sinistra, e avanza. Guadagna angolo, dalla bandierina Okoye blocca sul tocco di Hojlund da pochi metri
11' - Sugli sviluppi del successivo corner, Okoye smanaccia il cross e Lang può tirare da solo dentro l'area: brutto destro alto
Occasione per il Napoli!
10' - Spinazzola scappa a sinistra, entra in area e crossa basso in mezzo: superlativo intervento in corsa e di esterno destro di Bertola, che anticipa Lang a pochi passi dalla linea di porta
8' - Tentativo di combinazione in area tra Zaniolo e Davis. Beukema evita un potenziale pericolo
6' - Rischio-pasticcio per la difesa dell'Udinese. Un rinvio di Kabasele colpisce Solet e quasi diventa buono per Hojlund. Alla fine l'uscita di Okoye risolve ogni problema
6' - Altro recupero in avanti dell'Udinese, stavolta con l'ex Zanoli. Dalla sua corsa sulla destra però non nascondo grandi occasioni
4' - Gioco abbastanza spezzettato nei primi minuti
3' - Pressione alta dell'Udinese, che induce il Napoli a commettere qualche errore in fase di costruzione
1' - Si parte! Fischio di Sozza, primo pallone toccato dall'Udinese
Le squadre stanno scendendo in campo
Entrambe indossano la rispettiva prima maglia, bianconera con pantaloncini neri per i padroni di casa e azzurra con pantaloncini bianchi per gli ospiti. QUI tutte le maglie stagionali delle 20 squadre di Serie A
Le parole di Manna
Il direttore sportivo del Napoli ha parlato prima del fischio d'inizio: "Può capitare di perdere una partita in Champions, soprattutto nelle nostre condizioni, con rotazioni molto corte e l'impossibilità di cambiare uomini. In Europa abbiamo sbagliato solo una partita, quella di Eindhoven. Atta? Non è un obiettivo di mercato fattibile. Lucca? Deve accelerare il suo processo di inserimento nella squadra"
La squadra arbitrale
Match affidato a Sozza, con la coppia Lo Cicero-Yoshikawa assistenti e Bonacina IV Ufficiale. Ghersini e Manganiello sono invece gli addetti al Var
La classifica di Serie A
Il Napoli ha un'occasione d'oro per la vetta della classifica. QUI la classifica aggiornata prima dell'inizio dei match delle 15
Gli highlights di Udinese-Genoa
I friulani hanno perso le ultime due partite giocate in casa, rispettivamente contro Bologna e Genoa nell'ultimo turno
Gli highlights di Benfica-Napoli
Gli azzurri in campionato sono reduci da tre vittorie di fila prestigiose contro Atalanta, Roma e Juve. L'ultima partita disputata però è stata la sconfitta in Champions al Da Luz contro il Benfica di Mourinho
Spinazzola: "Vincere a Udine per svoltare subito"
Novità tra i titolari, l'ex esterno di Atalanta, Juve e Roma ha parlato della sconfitta contro il Benfica e della necessità di ripartire nel migliore dei modi
La panchina del Napoli
A disposizione di Conte: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Lobotka, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino
La panchina dell'Udinese
A disposizione di Runjaic: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto
Le scelte di Conte
Solo un cambio rispetto alla sfida di Champions contro il Benfica, Torna Spinazzola a sinistra al posto di Olivera, con Di Lorenzo a destra. Il terzetto difensivo è il solito: Beukema, Rrhamani e Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic, Juan Jesus non è nemmeno in panchina. Torna invece tra le riserve Lobotka, anche se la coppia titolare è ancora Elmas-McTominay. In attacco ancora fuori Politano, scelti sempre Neres e Lang a supporto di Hojlund
Le scelte di Runjaic
Qualche scelta a sorpresa. A sinistra, data l'indisponibilità sia di Kamara e di Zemura, gioca Bertola, con Zanoli dall'altra parte. In mezzo spazio a Ekkelenkamp e Piotrowski ai lati di Karlstrom. In difesa rientro dall'inizio di Kristensen con Solet e Kabasele davanti la porta di Okoye. In avanti è ormai collaudato il tandem formato da Zaniolo e Davis
Considerando le ultime tre giornate post sosta di novembre, due dei tre giocatori che sono stati coinvolti in più reti in Serie A sono del Napoli: David Neres (quattro, grazie a tre gol e un assist) e Rasmus Hojlund (quattro, grazie a due reti e due passaggi vincenti) - con loro Nikola Vlasic (4) del Torino
Il primo dei tre gol segnati in Serie A da Jurgen Ekkelenkamp è arrivato proprio contro il Napoli, in trasferta il 9 febbraio 2025: il centrocampista olandese non è ancora andato a bersaglio in questo campionato e ha tentato solamente sei volte la conclusione finora, pur avendo giocato ben 578 minuti
L'Udinese è una delle quattro squadre (insieme a Fiorentina, Genoa e Lecce) ad aver subito più gol nei secondi tempi di questo campionato: ben 13, dei quali nove in gare casalinghe (incluso uno contro il Genoa nell'ultima giornata)
L'Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 10 gare di Serie A in cui ha ospitato una squadra al primo o al secondo posto della classifica prima di inizio giornata: 4-0 sulla Roma il 4 settembre 2022 (5 pareggi, 4 sconfitte)
Dopo la sosta di novembre, sfruttando anche l'utilizzo della difesa a tre, il Napoli è la squadra che in Serie A ha concesso meno tiri nello specchio (appena sette in tre gare) e detiene il valore più basso di Expected Goals Against (1.59)
Cinque delle sette sconfitte totali in campionato del Napoli da quando allena Antonio Conte sono arrivate in trasferta, inclusi i tre ko accumulati nella Serie A in corso; i campani hanno comunque vinto l'ultima gara fuori casa senza subire gol (a Roma) e cercano due successi di fila in trasferta con annesso clean sheet per la prima volta da maggio scorso
Momento di calo dell'Udinese: quattro sconfitte nelle ultime sei partite (2 vittorie), subendo sempre almeno due reti in ogni ko: nelle prime otto giornate di questo campionato i friulani avevano perso soltanto due volte (3 vittorie, 3 pareggi)
In cinque delle ultime sei sfide di Serie A in casa dei friulani, sia Udinese che Napoli sono andate a segno (fa eccezione lo 0-4 campano del 20 settembre 2021): in questo parziale tre pareggi e tre vittorie azzurre, inclusa l'ultima in ordine di tempo il 14 dicembre 2024 per 3-1
L’Udinese non batte il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016 (3-1 in casa con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per i friulani e Higuaín per i partenopei), ma nelle ultime sei sfide di campionato si sono alternati un successo campano e un pareggio (1-1 nell'ultima sfida di febbraio 2025)
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite di Serie A contro l’Udinese grazie a 14 successi e quattro pareggi; nella loro storia, i partenopei hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga nel massimo torneo soltanto contro due squadre: Cesena (26) e Roma (19)
Buongiorno a tutti. Al Bluenergy Stadium si affrontano Udinese e Napoli. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 15 con statistiche e curiosità sull'incontro e sulle due squadre