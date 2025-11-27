Partita bloccata, poche occasioni e ritmo basso. Il Napoli ha una chance al 10', quando Spinazzola riesce a scappare sulla fascia e a crossare basso per Lang, anticipato provvidenzialmente da Bertola. L'Udinese alterna fasi di pressione alta e di baricentro più basso, gli uomini di Conte provano ad azionare la velocità di Neres e Hojlund in campo aperto. Da segnalare anche una respinta di Milinkovic-Savic su Ekkelenkamp e un'uscita su Neres di Okoye molto fuori dall'area di rigore