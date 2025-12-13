L'Inter fa visita al Genoa nel match di domenica alle 18. In casa nerazzurr dubbio tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro. Ballottaggio anche tra Mkhitaryan e Sucic. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco. Nel Genoa ancora out Ostigard, c'è Otoa in difesa al suo posto. Davanti conferme per la coppia Colombo-Vitinha. Gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi
- Otoa al posto dell'infortunato Ostigard
- Colombo resta prima opzione per De Rossi, al suo fianco dovrebbe esserci ancora Vitinha
- Martin a sinistra, sulla corsia opposta c'è Norton-Cuffy
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Cristian Chivu
- Per l'allenatore nerazzurro, dubbio in attacco tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro
- A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco, Luis Henrique a destra. Ballottaggio tra Mkhitaryan e Sucic
- In difesa senza Acerbi e Darmian, giocheranno Bisseck con Akanji e Bastoni