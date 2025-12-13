Offerte Sky
Genoa-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

L'Inter fa visita al Genoa nel match di domenica alle 18. In casa nerazzurr dubbio tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro. Ballottaggio anche tra Mkhitaryan e Sucic. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco. Nel Genoa ancora out Ostigard, c'è Otoa in difesa al suo posto. Davanti conferme per la coppia Colombo-Vitinha. Gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Genoa
Nicola Leali
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
Genoa
Sebastian Otoa
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
esterno destro
Genoa
Morten Thorsby
mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Ruslan Malinovskyi
mezzala sinistra
Genoa
Aarón Martín
esterno sinistro
Genoa
Vitinha
attaccante
Genoa
Lorenzo Colombo
attaccante

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi

  • Otoa al posto dell'infortunato Ostigard
  • Colombo resta prima opzione per De Rossi, al suo fianco dovrebbe esserci ancora Vitinha
  • Martin a sinistra, sulla corsia opposta c'è Norton-Cuffy
Inter
Yann Sommer
portiere
Inter
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
Inter
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
Inter
Carlos Augusto
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
attaccante
Inter
Pio Esposito
attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Cristian Chivu

  • Per l'allenatore nerazzurro, dubbio in attacco tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro
  • A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco, Luis Henrique a destra. Ballottaggio tra Mkhitaryan e Sucic
  • In difesa senza Acerbi e Darmian, giocheranno Bisseck con Akanji e Bastoni

