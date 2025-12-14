Offerte Sky
Probabili formazioni di Bologna-Juventus

Serie A

La domenica della 15^ giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con la sfida tra Bologna-Juventus. Nei padroni di casa in difesa torna dal 1' Lucumí, mentre in attacco il favorito è Dallinga. Tra i bianconeri dovrebbe tornare Thuram dal 1' a centrocampo, con Conceicao che si candida per una maglia da titolare, per affiancare Yildiz alle spalle di David, Di seguito le probabili formazioni

Probabili formazioni
Bologna
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
Emil Holm
terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Centrocampista centrale
Bologna
Nikola Moro
Centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Esterno sinistro
Bologna
Jens Odgaard
trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Esterno destro
Bologna
Thijs Dallinga
attaccante

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Vincenzo Italiano

  • In difesa torna Lucumí, pronto a far coppia con Heggem
  • A centrocampo Ferguson è il favorito per giocare insieme a Moro
  • In attacco Dallinga favorito su Castro
Juventus
Michele Di Gregorio
Goalkeeper
Juventus
Pierre Kalulu
Defender
Juventus
Lloyd Kelly
Defender
Juventus
Teun Koopmeiners
Midfielder
Juventus
Weston McKennie
Midfielder
Juventus
Manuel Locatelli
Midfielder
Juventus
Khéphren Thuram
Midfielder
Juventus
Andrea Cambiaso
Defender
Juventus
Francisco Conceição
Forward
Juventus
Kenan Yildiz
Forward
Juventus
Jonathan David
Forward

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti

  • In difesa il terzetto Kalulu-Kelly-Koopmeiners davanti a Di Gregorio
  • A centrocampo dovrebbe tornare dal 1' Thuram con Locatelli in mezzo. McKennie e Cambiaso sulle fasce
  • Davanti verso la conferma di Yildiz e David, con Conceicao che si candida per una maglia da titolare

