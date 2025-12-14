La domenica della 15^ giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con la sfida tra Bologna-Juventus. Nei padroni di casa in difesa torna dal 1' Lucumí, mentre in attacco il favorito è Dallinga. Tra i bianconeri dovrebbe tornare Thuram dal 1' a centrocampo, con Conceicao che si candida per una maglia da titolare, per affiancare Yildiz alle spalle di David, Di seguito le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Vincenzo Italiano
- In difesa torna Lucumí, pronto a far coppia con Heggem
- A centrocampo Ferguson è il favorito per giocare insieme a Moro
- In attacco Dallinga favorito su Castro
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti
- In difesa il terzetto Kalulu-Kelly-Koopmeiners davanti a Di Gregorio
- A centrocampo dovrebbe tornare dal 1' Thuram con Locatelli in mezzo. McKennie e Cambiaso sulle fasce
- Davanti verso la conferma di Yildiz e David, con Conceicao che si candida per una maglia da titolare