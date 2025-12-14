Allegri: "Potevamo perdere, punto che sarà utile"

L'allenatore del Milan commenta il pareggio casalingo contro il Sassuolo senza rammarico: "Era una gara difficile e potevamo anche perderla, penso che i ragazzi abbiano fatto una buona partita, potevamo essere più attenti specialmente in occasione del secondo gol". Sul cambio di Pulisic: "In quel momento serviva un centrocampista in più" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Massimiliano Allegri cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante il pari casalingo con il Sassuolo arrivato nel finale, dopo aver rimontato il gol di svantaggio, ennesimo risultato non pieno contro una 'piccola': "Credo che alla fine abbiamo fatto anche una buona partita, il Sassuolo è sempre pericoloso, hanno qualità davanti e se non si chiude l’azione bisogna correre all’indietro - dice a DAZN - Sui gol potevamo essere più attenti, abbiamo fatto una buona partita, potevamo anche perderla, prendiamoci questo punto e andiamo avanti". Un Milan a cui è sembrato mancare una prima punta da inserire per gestire il risultato dopo il vantaggio: "Indipendentemente dalle caratteristiche che hanno, i ragazzi hanno fatto una buona gara, male che va saremo terzi al termine di questa giornata e il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4".

"Il cambio di Pulisic? Serviva un centrocampista" Un Milan che, però, continua a subire troppi gol per i gusti di Allegri: "Bisogna prendere meno gol, dobbiamo lavorare su questo - spiega ancora - Bisogna cercare di evitare certe situazioni ma ai ragazzi non ho da rimproverare nulla. Bisognava difendere meglio specialmente sul secondo gol perché eravamo con la difesa schierata e bisognava andare su Laurienté". Sul cambio di Pulisic, anche in vista Supercoppa italiana? "Il cambio lo avrei fatto assolutamente anche se non avessimo dovuto giocare in Supercoppa, in quel momento c’era bisogno di un centrocampista in più, Nkunku ha fatto una buona gara anche oggi, ha fatto una bella giocata sul gol di Bartesaghi, i risultati non cambiano l’idea su questa squadra, sappiamo che non possiamo vincerle tutte, ma dobbiamo dare continuità di risultati e riusciamo a portare a casa quelli che sembrano due punti buttati ma un punto che sicuramente alla fine sarà utile". Infine sul problema al ginocchio accusato da Gabbia: "Speriamo non sia nulla di grave, vedremo nelle prossime ore ma abbiamo anche altri pronti per giocare". Approfondimento Milan, grande con le grandi e piccolo con le piccole