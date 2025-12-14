Offerte Sky
Roma-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La 15^ giornata di Serie A si chiude con Roma-Como, match in programma lunedì 15 dicembre alle 20.45 da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Giallorossi a caccia del riscatto dopo il ko di Cagliari, Como che vuole dimenticare al più presto il 4-0 subito a San Siro contro l'Inter. Gasperini con il ballottaggio tra Dybala e Pellegrini, Fabregas deve rinunciare a Perrone: Da Cunha farà coppia con Caqueret

GASPERINI: "SARA' UNA PARTITA DI LIVELLO"

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore di destra
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore di sinistra
Roma
Wesley
Wesley
Esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
Esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista di destra
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Trequartista di sinistra
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
Attaccante

Le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Wesley, Konè, Cristante, Rensch; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

  • Un solo vero dubbio di formazione per Gasperini fra Dybala e Pellegrini per fare coppia con Soulè alle spalle di Ferguson
  • Con Celik squalificato fiducia a Rensch come esterno ma stavolta a sinistra con Wesley che torna a destra
  • Torna la difesa titolare Mancini-Ndicka-Hermoso
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
Terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Maxence Caqueret
Maxence Caqueret
Centrocampista centrale
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
Esterno di destra
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Assane Diao
Assane Diao
Esterno di sinistra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante

Le scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Rodriguez, Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas

  • Fabregas deve fare a meno di Perrone a centrocampo. Da Cunha farà coppia con Caqueret
  • Smolcic e Valle favoriti per il ruolo di esterni difensivi
  • Diao saluta da titolare prima di andare in Coppa d'Africa con il Senegal

