La 15^ giornata di Serie A si chiude con Roma-Como, match in programma lunedì 15 dicembre alle 20.45 da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Giallorossi a caccia del riscatto dopo il ko di Cagliari, Como che vuole dimenticare al più presto il 4-0 subito a San Siro contro l'Inter. Gasperini con il ballottaggio tra Dybala e Pellegrini, Fabregas deve rinunciare a Perrone: Da Cunha farà coppia con Caqueret
Le scelte di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Wesley, Konè, Cristante, Rensch; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini
- Un solo vero dubbio di formazione per Gasperini fra Dybala e Pellegrini per fare coppia con Soulè alle spalle di Ferguson
- Con Celik squalificato fiducia a Rensch come esterno ma stavolta a sinistra con Wesley che torna a destra
- Torna la difesa titolare Mancini-Ndicka-Hermoso
Le scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Rodriguez, Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas
- Fabregas deve fare a meno di Perrone a centrocampo. Da Cunha farà coppia con Caqueret
- Smolcic e Valle favoriti per il ruolo di esterni difensivi
- Diao saluta da titolare prima di andare in Coppa d'Africa con il Senegal