Si allungano i tempi di recupero di Denzel Dumfries: l'esterno destro dell'Inter, ormai fermo dallo scorso novembre dopo l'infortunio alla caviglia sinistra, è stato operato nella giornata di oggi, martedì 16 dicembre. "Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la 'Fortius Clinic' di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane", si legge nel comunicato del club nerazzurro. Dovrà stare fermo tra i 2 e i 3 mesi. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra, tra cui squalificati e possibili recuperi, in vista della 16^ giornata di Serie A (per Napoli, Milan, Inter e Bologna i prossimi impegni sono in Supercoppa italiana)



