Si allungano i tempi di recupero di Denzel Dumfries: l'esterno destro dell'Inter, ormai fermo dallo scorso novembre dopo l'infortunio alla caviglia sinistra, è stato operato nella giornata di oggi, martedì 16 dicembre. "Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la 'Fortius Clinic' di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane", si legge nel comunicato del club nerazzurro. Dovrà stare fermo tra i 2 e i 3 mesi. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra, tra cui squalificati e possibili recuperi, in vista della 16^ giornata di Serie A (per Napoli, Milan, Inter e Bologna i prossimi impegni sono in Supercoppa italiana)
- Denzel Dumfries è stato operato alla caviglia sinistra. Questo il comunicato pubblicato dall'Inter: "Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la 'Fortius Clinic' di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane". Inevitabilmente si allungano i tempi di recupero dell'olandese che dovrà restare fermo tra i due e i tre mesi.
ATALANTA
16^ giornata Genoa-Atalanta
- LOOKMAN: impegnato in Coppa d'Africa
- KOSSOUNOU: impegnato in Coppa d'Africa
- SULEMANA - Problema muscolare. Stop di 15/20 giorni, rientro previsto per fine 2025
- DJIMSITI - Risentimento al flessore della coscia destra. Rientro previsto a inizio 2026
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- BELLANOVA - Lesione muscolare tra primo e secondo grado del bicipite femorale destro. Rientro previsto a metà gennaio
BOLOGNA
La 16^ giornata del Bologna verrà recuperata il 15 gennaio per impegno in Supercoppa Italiana
- HEGGEM - Squalificato un turno. Salterà la sfida contro il Sassuolo alla 17ma giornata
- CASALE - Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Rientro a metà gennaio
- FREULER - Frattura scomposta della clavicola destra. Possibile ritorno a fine dicembre
CAGLIARI
16^ giornata Cagliari-Pisa
- LITETA - Impegnato in Coppa d'Africa
- LUVUMBO - Impegnato in Coppa d'Africa
- ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Out fino a fine anno
- MINA - Problema fisico. Resta in dubbio anche per la 16^ giornata
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
La 16^ giornata del Como verrà recuperata il 15 gennaio per impegno in Supercoppa Italiana del Milan
- DIAO - Problema al flessore. In attesa di accertamenti che definiscano l'eventuale chiamata in Coppa d'Africa
- ADDAI - Problema al flessore. In attesa di esami per capire i tempi di recupero
- MORATA –Lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tempi di recupero di almeno un mese e mezzo
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. Possibile rientro a fine anno
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a inizio 2026
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Dovrebbe rientrare, dopo riatletizzazione, a fine dicembre
CREMONESE
16^ giornata Lazio-Cremonese
- PAYERO - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine 2025
- SARMIENTO - Problema muscolare. In forte dubbio per la 16^ giornata
FIORENTINA
16^ giornata Fiorentina-Udinese su Sky Sport
- GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. In dubbio per la 16^ giornata
- FAZZINI - Problema alla caviglia. In dubbio per la 16^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
GENOA
16^ giornata Genoa-Atalanta
- ONANA - Impegnato in Coppa d'Africa
- OSTIGARD - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la 16^ giornata
- MESSIAS - Distrazione al soleo. In forte dubbio per la 16^ giornata
- CUENCA - Risentimento all'adduttore. Out contro l'Atalanta
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a gennaio 2026
INTER
La 16^ giornata dell'Inter verrà recuperata il 14 gennaio per impegno in Supercoppa Italiana
- ACERBI - Risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Out almeno fino a inizio gennaio
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, tempi di recupero ancora da stabilire
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Rientro nella seconda metà di dicembre
JUVENTUS
16^ giornata Juventus-Roma su Sky Sport
- KOOPMEINERS - Squalificato un turno. Salta la Roma
- GATTI - Lesione del menisco del ginocchio destro. Rientro previsto per gennaio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 16^ giornata
LAZIO
16^ giornata Lazio-Cremonese
- ZACCAGNI - Squalificato un turno. Salta la Cremonese
- BASIC - Squalificato un turno. Salta la Cremonese
- DIA - Impegnato in Coppa d'Africa
- DELE-BASHIRU - Impegnato in Coppa d'Africa
- ISAKSEN - Lesione di basso grado all'adduttore sinistro, un mese circa di stop
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. E' stato operato. Rientro tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
- HYSAJ - Fuori dalla lista per il campionato
LECCE
La 16^ giornata del Lecce verrà recuperata il 14 gennaio per impegno in Supercoppa Italiana dell'Inter
- GASPAR - Impegnato in Coppa d'Africa
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- BANDA - Impegnato in Coppa d'Africa
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previso nella seconda metà di gennaio
- PIERRET - Lesione muscolare alla coscia sinistra. Recupero previsto nella seconda metà di dicembre
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientrato in gruppo ma non ancora al 100%
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Non è in lista campionato
MILAN
La 16^ giornata del Milan verrà recuperata il 15 gennaio per impegno in Supercoppa Italiana
- GABBIA - Trauma in iperestensione del ginocchio. Per ora non è partito per la Supercoppa
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. In attesa di una decisione su una possibile operazione
NAPOLI
La 16^ giornata del Napoli verrà recuperata il 14 gennaio per impegno in Supercoppa Italiana
- GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro nella prima metà di gennaio
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
- MERET - Frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a metà dicembre
PARMA
La 16^ giornata del Parma verrà recuperata il 14 gennaio per impegno in Supercoppa Italiana del Napoli
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- DELPRATO - Risentimento muscolare alla coscia. Rientro previsto per fine dicembre
- CIRCATI - Lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Rientro previsto a fine dicembre
- NDIAYE – Problema muscolare. In dubbio per la 16^ giornata
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
16^ giornata Cagliari-Pisa
- NZOLA - Impegnato in Coppa d'Africa
- AKINSANMIRO - Impegnato in Coppa d'Africa
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Rientro previsto a fine dicembre
- ESTEVES - Lesione di alto grado all'adduttore. In dubbio per la 16^ giornata
- MATEUS LUSUARDI - Lesione di alto grado al collaterale mediale. Rientro previsto a febbraio
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
ROMA
16^ giornata Juventus-Roma su Sky Sport
- NDICKA - Impegnato in Coppa d'Africa
- EL AYNAOUI - Impegnato in Coppa d'Africa
SASSUOLO
16^ giornata Sassuolo-Torino su Sky Sport
- THORSTVEDT - Squalificato un turno. Salta il Torino
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe rientrare nella seconda metà di dicembre
- SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Potrebbe tornare a disposizione nella seconda metà di dicembre
- TURATI - Trauma contusivo distorsivo del braccio sinistro. Tempi di recupero ancora da definire
- BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. In forte dubbio per la 16^ giornata
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
16^ giornata Sassuolo-Torino su Sky Sport
- COCO - Impegnato in Coppa d'Africa
- MASINA - Impegnato in Coppa d'Africa
- TAMEZE - Problema alla caviglia. In dubbio per la 16^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
16^ giornata Fiorentina-Udinese su Sky Sport
- BAYO - Impegnato in Coppa d'Africa
- RUI MODESTO - Impegnato in Coppa d'Africa
- KAMARA - Fascite plantare al piede destro. Possibile recupero per la sfida contro la Fiorentina
- ZEMURA - Lesione al flessore della coscia destra. Dovrebbe rientrare a gennaio 2026
- ATTA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro a inizio gennaio
VERONA
La 16^ giornata del Verona verrà recuperata il 15 gennaio per impegno in Supercoppa Italiana del Bologna
- BELGHALI - Impegnato in Coppa d'Africa
- FRESE - Squalificato un turno. Salta la 17ma contro il Milan
- BRADARIC - Lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro. Rientro a gennaio 2026
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Possibile rientro alla 17ma giornata