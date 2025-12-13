Amministratore delegato e volto nella comunicazione di Tether, il 41enne Paolo Ardoino è un tifoso juventino come emerso nel comunicato: "Per me la Juventus è sempre stata parte della mia vita. Sono cresciuto con questa squadra. Da ragazzo, ho imparato cosa significassero impegno, resilienza e responsabilità guardando la Juventus affrontare con dignità il successo e le avversità. Queste lezioni mi sono rimaste impresse a lungo dopo il fischio finale. La Juventus è un simbolo di eccellenza italiana con una presenza autenticamente globale, costruita nel corso delle generazioni attraverso il duro lavoro, l'ambizione e l'incrollabile lealtà dei suoi tifosi"

Luxochain, presentato Lugano Plan B