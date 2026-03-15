La partita tra Sassuolo e Bologna della 29^ giornata di Serie A si gioca domenica 15 marzo alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Sassuolo-Bologna valida per la 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 marzo alle ore 15 i n diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, l a partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Bologna

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime otto partite di Serie A contro il Bologna (4N, 3P): 3-1 il 15 maggio 2022, con una doppietta di Scamacca e gol di Berardi (rete di Orsolini per i rossoblù); inoltre, dopo l'1-1 della gara d'andata queste due formazioni possono terminare in equilibrio entrambe le sfide stagionali per la prima volta nella competizione. Il Bologna ha trovato la rete in tutte le ultime 18 gare di Serie A contro il Sassuolo. Nonostante il Sassuolo abbia vinto solo due delle 10 sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (4N, 4P), i neroverdi sono rimasti imbattuti in ben cinque delle ultime sei gare interne contro i rossoblù (1V, 4N), con l'unica eccezione nel parziale il 22 dicembre 2021 (0-3). Il Bologna è rimasto imbattuto in otto degli ultimi nove derby in trasferta contro avversarie emiliane in Serie A, grazie a quattro successi e quattro pareggi; l'unica sconfitta nel parziale è arrivata contro il Parma, 0-2 il 22 febbraio 2025. Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1P), dopo che aveva trovato appena un successo nelle precedenti sette (2N, 4P). Inoltre, dopo il 3-0 contro l'Hellas Verona e il 2-1 contro l'Atalanta, può segnare più di un gol in tre incontri interni di fila nel massimo campionato per la prima volta da aprile 2022 (cinque in quell'occasione). Il Bologna ha perso in cinque delle ultime otto giornate di campionato (3V), arrivando a quota 11 sconfitte in questa Serie A, ben tre in più rispetto a tutto lo scorso torneo.