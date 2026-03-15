La partita Pisa-Cagliari valida per la 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 marzo alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Pisa e Cagliari

Il Cagliari ha perso solo una delle sette sfide di Serie A contro il Pisa, a fronte di due vittorie e quattro pareggi (tra cui uno per 2-2 nel match d'andata di questo campionato); l'unico successo dei toscani contro i sardi risale al 28 ottobre 1990: 1-0 deciso da un'autorete di Ivo Pulga. Il Pisa è imbattuto in casa contro il Cagliari in Serie A, grazie a un successo e due pareggi; inoltre, quella sarda è l'unica avversaria che i toscani hanno affrontato più di una volta in casa nel torneo senza mai subire gol. Cagliari e Pisa hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti tra Serie A e B, dopo che avevano terminato in equilibrio solo uno dei precedenti otto (tre vittorie toscane e quattro sarde). Il Pisa ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato, le tre più recenti senza trovare la rete; i nerazzurri non hanno mai registrato più sconfitte consecutive in una singola stagione di Serie A. Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di campionato (2N, 3P), dopo che aveva registrato una serie di tre successi consecutivi. Il Pisa ha vinto solo un incontro in questo campionato, a fronte di 12 pareggi e 15 sconfitte; solo tre squadre negli ultimi 40 anni hanno trovato al massimo un successo nelle prime 29 gare giocate in una singola stagione di Serie A: l'Ancona nel 2003/04, il Chievo nel 2018/19 e il Genoa nel 2021/22. Il Cagliari ha subito gol in 13 delle 14 trasferte di questo campionato (21 reti concesse nel parziale), registrando appena un clean sheet: nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata meno volte fuori casa nella Serie A in corso (a quota uno anche il Pisa).