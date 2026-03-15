La partita Como-Roma valida per la 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 15 marzo alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo. Inviati Marco Demicheli e Paolo Assogna. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Alessio Scarchilli. Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini. Infine, dalle 20.45 c'è anche Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Dario Massara e Luca Tommasini.

I numeri di Como e Roma

La Roma ha vinto ben sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Como (2P), dopo che non aveva trovato alcun successo nei sei precedenti (5N, 1P). Queste due squadre non si sono mai affrontate con così tanti punti (51 a testa) nella competizione. Il Como ha vinto ciascuna delle ultime due gare casalinghe contro la Roma in Serie A, entrambe con il punteggio di 2-0. I lariani non hanno mai registrato più successi interni consecutivi contro i giallorossi nel torneo. Considerando le sfide tra le squadre attualmente nelle prime sei posizioni in classifica, Como e Roma sono le due che hanno ottenuto meno punti: otto per i lariani e sei per i giallorossi. Il Como (51) ha superato soglia 50 punti nelle prime 28 gare giocate in una stagione di Serie A per la prima volta nella competizione (considerando tre punti a vittoria da sempre). La Roma non ha trovato il successo in sette delle ultime 10 trasferte di Serie A (1N, 6P), dopo che aveva vinto tutte le prime quattro questo campionato; inoltre, da dicembre in avanti, solo quattro squadre (Genoa, Lecce, Pisa e Cremonese) hanno raccolto meno punti dei giallorossi fuori casa (sette). Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (5V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti.