Domenica alle 18 la Fiorentina ospita l'Udinese (match in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Vanoli passa dal 3-5-2 al 4-4-2: davanti la coppia Kean-Gudmundsson, si rivede Fagioli in mezzo mentre sulle fasce giocano Fortini e Kouamé. Runjaic verso la conferma dell'undici che ha battuto il Napoli: spazio al tandem Zaniolo-Davis, Bertola favorito su Kamara come esterno sinistro
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-4-2) la probabile formazione: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fortini, Fagioli, Mandragora, Kouamé; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
- Importante il passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2 alla ricerca della svolta in stagione;
- In attacco torna dall'inizio la coppia con Gudmundsson a supporto di Kean;
- in mezzo al campo gioca Fagioli, a sinistra confermato Kouamé come esterno alto con Fortini a destra;
- al centro della difesa Pongracic e Ranieri, fuori sia Comuzzo che Marí
Le scelte di Runjaic
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- Bianconeri verso la conferma dell'undici che ha battuto il Napoli, con Zaniolo e Davis in avanti;
- in difesa ci sarà Kristensen mentre Bertola (in ballottaggio con Kamara) sarà impiegato da esterno sinistro;
- da interni di centrocampo spazio a Piotrowski ed Ekkelenkamp