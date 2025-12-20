Offerte Sky
Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica alle 18 la Fiorentina ospita l'Udinese (match in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Vanoli passa dal 3-5-2 al 4-4-2: davanti la coppia Kean-Gudmundsson, si rivede Fagioli in mezzo mentre sulle fasce giocano Fortini e Kouamé. Runjaic verso la conferma dell'undici che ha battuto il Napoli: spazio al tandem Zaniolo-Davis, Bertola favorito su Kamara come esterno sinistro

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
terzino destro
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
terzino sinistro
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
esterno destro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista centrale
Fiorentina
Christian Kouamé
Christian Kouamé
Esterno sinistro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Attaccante
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-4-2) la probabile formazione: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fortini, Fagioli, Mandragora, Kouamé; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

  • Importante il passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2 alla ricerca della svolta in stagione;
  • In attacco torna dall'inizio la coppia con Gudmundsson a supporto di Kean;
  • in mezzo al campo gioca Fagioli, a sinistra confermato Kouamé come esterno alto con Fortini a destra;
  • al centro della difesa Pongracic e Ranieri, fuori sia Comuzzo che Marí
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Mezzala sinistra
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

Le scelte di Runjaic

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • Bianconeri verso la conferma dell'undici che ha battuto il Napoli, con Zaniolo e Davis in avanti;
  • in difesa ci sarà Kristensen mentre Bertola (in ballottaggio con Kamara) sarà impiegato da esterno sinistro;
  • da interni di centrocampo spazio a Piotrowski ed Ekkelenkamp

