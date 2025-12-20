Domenica alle 18 la Fiorentina ospita l'Udinese (match in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Vanoli passa dal 3-5-2 al 4-4-2: davanti la coppia Kean-Gudmundsson, si rivede Fagioli in mezzo mentre sulle fasce giocano Fortini e Kouamé. Runjaic verso la conferma dell'undici che ha battuto il Napoli: spazio al tandem Zaniolo-Davis, Bertola favorito su Kamara come esterno sinistro

