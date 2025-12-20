Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Genoa-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La 16^ giornata di Serie A, in attesa dei recuperi di gennaio, si chiude domenica sera alle 20.45 con Genoa-Atalanta. La coppia d'attacco scelta da De Rossi è Vitinha-Colombo, dubbio Ostigard mentre c'è un ballottaggio a centrocampo. Difesa a 3 per Palladino che non ha - causa Coppa d'Africa - né Kossounou né Lookman: probabile l'utilizzo di Scalvini dietro, Maldini è favorito per sostituire il nigeriano

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
pubblicità
Genoa
Sebastian Otoa
Sebastian Otoa
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno destro
Genoa
Morten Thorsby
Morten Thorsby
Mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Mezzala sinistra
pubblicità
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Vitinha
Vitinha
Attaccante
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

Le scelte di De Rossi

GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • Ostigard ha recuperato come ha detto De Rossi, ma le sue condizioni restano da valutare: ecco perché Otoa dovrebbe avere ancora una maglia da titolare;
  • l'attacco scelto sarà formato da Vitinha e Colombo;
  • dubbio tra Thorsby ed Ellertsson a centrocampo
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Trequartista
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino

  • L'allenatore dei bergamaschi non potrà contare in difesa su Kossounou (in Coppa d'Africa) e Djimsiti: toccherà, dunque, a Scalvini o in alternativa a De Roon arretrato;
  • in avanti, invece, l'assente è Lookman. Al suo posto Maldini favorito su Zalewski e Sulemana;
  • gli esterni saranno Zappacosta e Bernasconi

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Juventus-Roma

guida tv

La partita Juventus-Roma della 16^ giornata di Serie A, si gioca sabato 20 dicembre alle ore...

Insulti a Oriali, multa di 10mila euro ad Allegri

SUPERCOPPA

Dal comunicato di denuncia del Napoli, alla decisione. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha...

Bernardeschi, clavicola rotta: 6 settimane di stop

bologna

Dopo essere uscito per infortunio alla fine del primo tempo della semifinale di Supercoppa contro...

Dove vedere Lazio-Cremonese

GUIDA TV

La partita tra Lazio e Cremonese della 16^ giornata di Serie A si gioca sabato 20 dicembre alle...

Theo: "Volevo restare, mi dissero 'O te ne vai'..”

ALLA GAZZETTA

Dal centro sportivo dell’Al-Hilal in Arabia Saudita, l’esterno sinistro è tornato a parlare in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE