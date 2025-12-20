La 16^ giornata di Serie A, in attesa dei recuperi di gennaio, si chiude domenica sera alle 20.45 con Genoa-Atalanta. La coppia d'attacco scelta da De Rossi è Vitinha-Colombo, dubbio Ostigard mentre c'è un ballottaggio a centrocampo. Difesa a 3 per Palladino che non ha - causa Coppa d'Africa - né Kossounou né Lookman: probabile l'utilizzo di Scalvini dietro, Maldini è favorito per sostituire il nigeriano

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI