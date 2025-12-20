La 16^ giornata di Serie A, in attesa dei recuperi di gennaio, si chiude domenica sera alle 20.45 con Genoa-Atalanta. La coppia d'attacco scelta da De Rossi è Vitinha-Colombo, dubbio Ostigard mentre c'è un ballottaggio a centrocampo. Difesa a 3 per Palladino che non ha - causa Coppa d'Africa - né Kossounou né Lookman: probabile l'utilizzo di Scalvini dietro, Maldini è favorito per sostituire il nigeriano
Le scelte di De Rossi
GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- Ostigard ha recuperato come ha detto De Rossi, ma le sue condizioni restano da valutare: ecco perché Otoa dovrebbe avere ancora una maglia da titolare;
- l'attacco scelto sarà formato da Vitinha e Colombo;
- dubbio tra Thorsby ed Ellertsson a centrocampo
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino
- L'allenatore dei bergamaschi non potrà contare in difesa su Kossounou (in Coppa d'Africa) e Djimsiti: toccherà, dunque, a Scalvini o in alternativa a De Roon arretrato;
- in avanti, invece, l'assente è Lookman. Al suo posto Maldini favorito su Zalewski e Sulemana;
- gli esterni saranno Zappacosta e Bernasconi