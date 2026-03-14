Tre gli appuntamenti del sabato della 29^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Inter-Atalanta e si prosegue alle 18.00 con Napoli-Lecce. La sera, alle 20.45, è il momento di Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena. Inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.