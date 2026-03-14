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Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 29^ giornata

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Oggi, sabato 14 marzo, si scende in campo per la 29^ giornata di Serie A. Alle 20.45 appuntamento con Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

Tre gli appuntamenti del sabato della 29^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Inter-Atalanta e si prosegue alle 18.00 con Napoli-Lecce. La sera, alle 20.45, è il momento di Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena. Inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà.

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Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

Serie A, la programmazione di oggi

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile
  • alle 15: Inter-Atalanta su DAZN
  • alle 18: Napoli-Lecce su DAZN
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi
  • alle 20.45: Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

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