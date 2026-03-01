L'allenatore del Milan torna a -10 dall'Inter e si prepara al meglio al derby, ma resta concentrato sull'obiettivo della zona Champions: "Tornare a competere per il titolo? L’Inter ha numeri incredibili, speriamo che domenica i numeri gli diano contro. Il tridente per ora è una soluzione solo a gara in corso". Poi la battuta: "Vittoria merito di Bartesaghi, è uscito per infortunio nel momento giusto"

“Vincere oggi era importante per cancellare la sconfitta con il Parma, fare tre punti e avvicinarsi a quella zona che è il nostro obiettivo . E poi per prepararci bene al derby ”. Massimiliano Allegri si prende i tre punti conquistati a fatica sul campo della Cremonese, con due gol dopo il 90’ e continua a predicare la solita calma. A sette giorni dal derby, tornati a -10 dall’Inter, non vuole parlare di scontro in grado di riaprire il discorso scudetto: “Il derby sarà una partita meravigliosa e in quelle partite può succedere di tutto. Tornare a competere per il titolo? L’Inter ha numeri incredibili, speriamo che domenica i numeri gli diano contro ”.

"Tridente solo a gara in corso"

Sulla gara con la Cremonese, vinta grazie a un corner guadagnato da Bartesaghi (che nell’occasione si è infortunato) Allegri dice che “le partite sono sempre lunghe e bisogna essere lucidi fino all’ultimo. Bartesaghi è stato straordinario, uscendo nel momento giusto", commenta con una battuta. "E' entrato Estupinan che ha dato la palla gol. Il merito di questa vittoria è tutto suo”. Infine sulla possibilità di passare al tridente (che oggi si è visto nel finale) in maniera definitiva: “In questo momento è una soluzione a gara in corso, poi vediamo cammin facendo. In questo momento non mi interessano i moduli, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare con le squadre dietro che premono”.