"Non siamo sereni, si parla di boicottaggi alla cerimonia di apertura dei Giochi, questa situazione avrà delle ripercussioni sugli atleti e su tutti. Ho sempre pensato che le guerre debbano rimanere al di fuori del mondo dello sport. Noi siamo per la neutralità in casi del genere, lo siamo per tutti perché siamo a 6 giorni dall'inizio dei Giochi e ci sono stati attacchi da parte di Usa e Israele verso l'Iran e viceversa. Sono cose che danneggiano il movimento sportivo e in particolare quello paralimpico che sta iniziando la sua grande avventura". Sono queste le parole di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip.