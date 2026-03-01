Al termine della partita con la Cremonese, dopo il 2-0 maturato dopo il 90', era anche lui sotto al settore dei tifosi del Milan, abbracciato a Pavlovic - autore del gol che ha sbloccato la gara allo scadere - e con una vistosa fasciatura alla coscia . Davide Bartesaghi sorrideva, ma il rischio di saltare il derby in programma tra una settimana c'è. La prima diagnosi parla di un risentimento al flessore della coscia destra , ma serviranno accertamenti per verificare che non ci siano lesioni. La situazione è dunque da monitorare per poi stabilire i tempi di recupero.

L'infortunio di Bartesaghi "determinante" per la vittoria del Milan

Intanto, il suo infortunio è stato determinante per la vittoria del Milan a Cremona, come sottolineato da Allegri nel post partita come una battuta: "La vittoria è tutta merito di Bartesaghi: si è infortunato nel momento giusto. Al suo posto entra Estupinan che muove la palla poi crossata da Modric per il gol". E in effetti è andata così: dopo uno scatto sulla sinistra arrivando sul fondo, Bartesaghi ha sentito tirare alla coscia mettendo il pallone al centro, respinto in angolo. Corner guadagnato, Bartesaghi col braccio alzato che chiede l'intervento dello staff medico e Allegri che lo cambia immediatamente, inserendo Estupinan. Che, su quel corner, restituisce a Modric la palla decisiva.