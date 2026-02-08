Dopo la vittoria sul Sassuolo l'allenatore dell'Inter parla a Sky: "Risultato che testimonia la nostra crescita e maturità. Andiamo avanti con i piedi per terra e con umiltà, il campionato è una maratona". E sul tema degli scontri diretti con le altre big: "Non importa come e contro chi vinci, importa arrivare al dunque"

Un 5-0 rotondo, un +8 in vetta (anche se provvisorio), 11 vittorie nelle ultime 12, ma anche l'ennesimo gol di un Lautaro sempre più nella storia dell'Inter (ora è il terzo marcatore all time dei nerazzurri) e le prime reti di Luis Henrique e Akanji. Senza considerare i numeri di Dimarco in qualità di assistman... Di motivi per sorridere ne ha parecchi Cristian Chivu dopo il successo sul Sassuolo: "Testimonia della nostra crescita e maturità, abbiamo saputo reggere la loro pressione nei primi minuti e capito cosa dovevamo fare. Tanti piccoli dettagli che fanno la differenza".

"Scontri diretti? Non siamo perfetti..."

"Dobbiamo riconoscere il momento, la nostra crescita e quello che di buono abbiamo fatto finora", continua l'allenatore dell'Inter. "Continuiamo a lavorare con i piedi per terra e con umiltà, ci sono ancora tante squadre in ballo per i primi posti. Abbiamo una voglia matta di rimanere competitivi". Ora sembra che all'Inter non resti che migliorare negli scontri diretti contro le big... "Serve capire che non siamo perfetti, possiamo anche noi essere messi in difficoltà", dice Chivu. "I margini di miglioramento ci sono ancora, poi a volte si perde anche nonostante le prestazioni. Il campionato è una maratona che mette in palio sempre tre punti e bisogna farli di volta in volta. Non importa come e contro chi, importa arrivare al dunque. Manca ancora tanto, dobbiamo essere consapevoli che quello che portiamo in campo a volte basta e a volte no, ma sempre a testa alta".