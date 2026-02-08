È un Luciano Spalletti soddisfatto per la reazione della sua Juve che, sotto di due gol, è riuscita a pareggiare il match contro la Lazio. "Di questa partita resta che sono riusciti a ribaltare il risultato e poi riagguantarlo perché poi ci sta di commettere un errore, invece c'è stato carattere - ha detto a fine gara - La frenesia c’è stata e la metteremo a posto, da quando sono arrivato c’è tantissima roba, ma vedo che se mettono a posto alcune cose, noi si diventa ancora più forti al di là che ci possa mancare una caratteristica o meno, non solo quella dell'attaccante, perché poi abbiamo cercato di prendere l’attaccante ma non ci siamo riusciti e possiamo farne anche a meno perché i ragazzi stanno facendo cose eccezionali anche così". Una Juve che ha concesso ancora su un paio di disattenzioni nella gestione della palla: "Probabilmente è colpa delle richieste che gli si fanno, in questo periodo gli chiedo sempre di giocare la palla per non buttarla via uscendo anche sotto pressione, alzando il livello di qualità - dice - Locatelli finora è stato uno dei migliori, una palla persa non deve precludere niente. Sono cose che nel calcio succedono, quello che ci dobbiamo portare dietro sono la reazione e la prestazione fatta. Il clima nello spogliatoio è di quelli corretti perché abbiamo fatto ciò che dovevamo". Ed ancora: "Bisogna saper gestire emozioni e difficoltà. Dobbiamo vivere sempre bene sotto pressione, perché è la scelta che abbiamo fatto ed è quello che deve darci soddisfazione". Infine: "Io faccio i complimenti alla squadra perché hanno fatto una gara top. Dobbiamo essere ancora più bravi ma abbiamo fatto grossi passi in avanti"