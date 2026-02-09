Offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 24^ giornata

guida tv

Oggi, lunedì 9 febbraio, si scende in campo per la 24^ giornata di campionato Roma-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

La 24^ giornata di campionato si conclude lunedì 9 febbraio. Alle 18.00 Atalanta-Cremonese e alle 20.45, con Roma-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Fabio Quagliarella, Luca Gotti, Gianfranco Teotino.

 

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 9 febbraio

  • ore 18.00: Atalanta-Cremonese su DAZN 1
  • Dalle 20 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Fabio Quagliarella, Luca Gotti e Gianfranco Teotino
  • Alle 20.45: ROMA-CAGLIARI su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante

