Ad aprire la 17^ giornata, alle 12.30 del sabato, è il match del Tardini. Nel Parma, Cuesta si affida davanti a Pellegrino, supportato da Ondrejka e Benedyczak. Vanoli conferma la Fiorentina che ha vinto la prima partita in campionato con l'Udinese, con il solo Fortini a sostituire lo squalificato Ranieri. Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita; Ondrejka, Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta
- Cuesta recupera Del Prato, Britschgi esterno basso a destra
- davanti Pellegrino con Ondrejka e Benedyczak alle spalle
FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione
de Gea: Dodò, Pongracic, Comuzzo, Fortini; Mandragora, Fagioli, Ndour; Gudmundsson, Kean, Parisi. All. Vanoli
- dopo la prima vittoria in campionato, Vanoli pensa di confermare gli undici che hanno battuto l'Udinese
- unica differenza, in difesa a sinistra, con lo squalificato Ranieri sostituito da Fortini
- terzo attaccante atipico nel tridente sarà Parisi
- Richardson non convocato per scelta tecnica