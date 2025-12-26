Offerte Sky
Parma-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Ad aprire la 17^ giornata, alle 12.30 del sabato, è il match del Tardini. Nel Parma, Cuesta si affida davanti a Pellegrino, supportato da Ondrejka e Benedyczak. Vanoli conferma la Fiorentina che ha vinto la prima partita in campionato con l'Udinese, con il solo Fortini a sostituire lo squalificato Ranieri. Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina

SERIE A, 17^ GIORNATA: TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Terzino destro
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Terzino sinistro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezz'ala destra
Parma
Nahuel Estévez
Nahuel Estévez
Centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Mezz'ala sinistra
Parma
Jacob Ondrejka
Jacob Ondrejka
Trequartista di destra
Parma
Adrian Benedyczak
Adrian Benedyczak
Trequartista di sinistra
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Forward

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita; Ondrejka, Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta

  • Cuesta recupera Del Prato, Britschgi esterno basso a destra
  • davanti Pellegrino con Ondrejka e Benedyczak alle spalle
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
Terzino destro
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
Terzino sinistro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezz'ala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Mezz'ala sinistra
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Attaccante
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Attaccante

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione

de Gea: Dodò, Pongracic, Comuzzo, Fortini; Mandragora, Fagioli, Ndour; Gudmundsson, Kean, Parisi. All. Vanoli

  • dopo la prima vittoria in campionato, Vanoli pensa di confermare gli undici che hanno battuto l'Udinese
  • unica differenza, in difesa a sinistra, con lo squalificato Ranieri sostituito da Fortini
  • terzo attaccante atipico nel tridente sarà Parisi
  • Richardson non convocato per scelta tecnica

