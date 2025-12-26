Nel match in programma sabato alle 15, Pisacane con tante assenze e problemi soprattutto in difesa per l'influenza di Mina e Rodriguez: Luperto dal 1'. In avanti Borrelli (in ballottaggio con Kiliçsoy) con Esposito. Baroni conferma gli undici che hanno battuto il Sassuolo con Zapata e Adams davanti. Le probabili formazioni di Torino-Cagliari

