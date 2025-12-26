Offerte Sky
Torino-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match in programma sabato alle 15, Pisacane con tante assenze e problemi soprattutto in difesa per l'influenza di Mina e Rodriguez: Luperto dal 1'. In avanti Borrelli (in ballottaggio con Kiliçsoy) con Esposito. Baroni conferma gli undici che hanno battuto il Sassuolo con Zapata e Adams davanti. Le probabili formazioni di Torino-Cagliari

SERIE A, 17^ GIORNATA: TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Adrien Tameze
Adrien Tameze
Difensore centrale di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Kristjan Asllani
Kristjan Asllani
Mezz'ala destra
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Mezz'ala sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno sinistro
Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
Attaccante
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante

TORINO (3-5-2) la probabile formazione

Paleari, Tamèze, Maripán, Ismajli, Pedersen, Asllani, Gineitis, Vlasic, Lazaro, Zapata, Adams. All. Baroni

  • Baroni conferma gli undici che hanno vinto in casa del Sassuolo
  • Davanti la coppia Adams-Zapata, con il colombiano favorito su Simeone
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
Difensore centrale di destra
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Difensore centrale di sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
Esterno destro
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Centrocampista centrale
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Centrocampista centrale
Cagliari
Riyad Idrissi
Riyad Idrissi
Esterno sinistro
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Trequartista
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
Attaccante

CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione

Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert, Esposito, Borrelli. All. Pisacane

  • per Pisacane, con Luvumbo e Liteta impegnati in Coppa d'Africa, sono out Mina, Rodriguez, Folorunsho, oltre a Felici e Belotti
  • unico ballottaggio è quello in attacco tra Borrelli e Kiliçsoy, con il primo favorito per affiancare Esposito

