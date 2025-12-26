Nel match in programma sabato alle 15, Pisacane con tante assenze e problemi soprattutto in difesa per l'influenza di Mina e Rodriguez: Luperto dal 1'. In avanti Borrelli (in ballottaggio con Kiliçsoy) con Esposito. Baroni conferma gli undici che hanno battuto il Sassuolo con Zapata e Adams davanti. Le probabili formazioni di Torino-Cagliari
TORINO (3-5-2) la probabile formazione
Paleari, Tamèze, Maripán, Ismajli, Pedersen, Asllani, Gineitis, Vlasic, Lazaro, Zapata, Adams. All. Baroni
- Baroni conferma gli undici che hanno vinto in casa del Sassuolo
- Davanti la coppia Adams-Zapata, con il colombiano favorito su Simeone
CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione
Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert, Esposito, Borrelli. All. Pisacane
- per Pisacane, con Luvumbo e Liteta impegnati in Coppa d'Africa, sono out Mina, Rodriguez, Folorunsho, oltre a Felici e Belotti
- unico ballottaggio è quello in attacco tra Borrelli e Kiliçsoy, con il primo favorito per affiancare Esposito