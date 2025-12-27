Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Atalanta-Inter

Serie A

La domenica di Serie A si chiude col big match tra Atalanta e Inter. Palladino ritrova Djimsiti ma in difesa decide di partire dal 1' con Scalvini: in avanti punta su Scamacca con Pasalic e De Ketelaere a supporto. Chivu recupera Calhanoglu, dubbi Bisseck-De Vrij in difesa e Mkhitaryan-Zielinski a centrocampo. Lautaro-Thuram la coppia d'attacco: ecco le probabili formazioni

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Trequartista
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

  • Il terminale offensivo dei bergamaschi sarà Scamacca: alle sue spalle Pasalic è in vantaggio sulla concorrenza per affiancare De Ketelaere;
  • sulla sinistra ballottaggio tra Zalewski e Bernasconi, con l'ex di giornata favorito;
  • recuperato Djimsiti ma in difesa parte dal 1' Scalvini
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante
pubblicità
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • I dubbi di Chivu sono in difesa tra Bisseck e De Vrij, con eventuale spostamento di Akanji, e a centrocampo tra Mkhitaryan e Zielinski
  • in cabina di regia torna Calhanoglu dopo l'infortunio, mentre sulla destra tocca a Luis Henrique;
  • out Acerbi, Darmian e Bonny, oltre a Di Gennaro e Palacios: aggregati i giovani Taho, Cinquegrano, Spinaccé e Cocchi

 

Serie A: Altre Notizie

Lazio in silenzio stampa: “Con noi sempre errori"

Serie A

Al termine del match pareggiato 1-1 a Udine, la nota del club biancoceleste: “Continuiamo a...

Arriva l'Inter, Palladino: "Dobbiamo sfatare tabù"

IN CONFERENZA

Nella conferenza stampa di vigilia di Atalanta-Inter, l'allenatore dei bergamaschi parla di "tabù...

Allegri: "Fullkrug ha caratteristiche uniche"

MILAN

L'allenatore rossonero ha introdotto la sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro l'Hellas:...

Chivu: "Calhanoglu a disposizione, su Frattesi…"

Serie A

L'allenatore nerazzurro alla vigilia dell'Atalanta: "Dumfries importantissimo, ma quel ruolo a...

Milan, primo allenamento in gruppo per Fullkrug

Serie A

Primo allenamento in gruppo per Niclas Fullkrug, che ha potuto prendere parte alla sessione...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE