La domenica di Serie A si chiude col big match tra Atalanta e Inter. Palladino ritrova Djimsiti ma in difesa decide di partire dal 1' con Scalvini: in avanti punta su Scamacca con Pasalic e De Ketelaere a supporto. Chivu recupera Calhanoglu, dubbi Bisseck-De Vrij in difesa e Mkhitaryan-Zielinski a centrocampo. Lautaro-Thuram la coppia d'attacco: ecco le probabili formazioni

