La domenica di Serie A si chiude col big match tra Atalanta e Inter. Palladino ritrova Djimsiti ma in difesa decide di partire dal 1' con Scalvini: in avanti punta su Scamacca con Pasalic e De Ketelaere a supporto. Chivu recupera Calhanoglu, dubbi Bisseck-De Vrij in difesa e Mkhitaryan-Zielinski a centrocampo. Lautaro-Thuram la coppia d'attacco: ecco le probabili formazioni
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino
- Il terminale offensivo dei bergamaschi sarà Scamacca: alle sue spalle Pasalic è in vantaggio sulla concorrenza per affiancare De Ketelaere;
- sulla sinistra ballottaggio tra Zalewski e Bernasconi, con l'ex di giornata favorito;
- recuperato Djimsiti ma in difesa parte dal 1' Scalvini
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
- I dubbi di Chivu sono in difesa tra Bisseck e De Vrij, con eventuale spostamento di Akanji, e a centrocampo tra Mkhitaryan e Zielinski
- in cabina di regia torna Calhanoglu dopo l'infortunio, mentre sulla destra tocca a Luis Henrique;
- out Acerbi, Darmian e Bonny, oltre a Di Gennaro e Palacios: aggregati i giovani Taho, Cinquegrano, Spinaccé e Cocchi